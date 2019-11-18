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Американца осудили на 47 лет за ограбления. Через 12 лет после ареста жена доказала его невиновность

18.11.2019 22:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале ноября из тюрьмы освободили жителя Лос-Анджелеса Рубена Мартинеса, который был приговорен к 47 годам лишения свободы по обвинению в серии ограблений. Он провел в заключении 12 лет, прежде чем ему и его жене Марии удалось доказать его невиновность, пишет The Guardian.


Фото: Reuters

49-летний Мартинес был арестован в 2007 году — через пять месяцев после свадьбы. В то время он был поденным рабочим и жил в квартале Бойл-Хайтс, который населяют в основном латиноамериканцы. В день ареста Мартинес встал в 4.30 утра и весь день занимался разгрузкой мебели. Закончив работу, он отправился в магазин алкоголя. Там его и остановили полицейские.

Мартинеса привезли в участок. Там он узнал, что его подозревают в серии вооруженных ограблений. Полицейские спрашивали, с кем он общается и есть ли у него татуировки, а также просили примерить малярную маску. После допроса Мартинеса оставили под стражей. «Они приняли его за типичного бандита-мексиканца из восточного Лос-Анджелеса», — считает жена Рубена Мария.

Мартинесу предъявили обвинения в пяти ограблениях, произошедших в 2005—2007 годах в одном и том же магазине автозапчастей в Бойл-Хайтс. Обвинение строилось на показаниях свидетеля, который опознал в Мартинесе грабителя, хотя преступник был в маске. Вещественных доказательств вины Мартинеса не было; отпечатки, найденные на месте преступления, не соответствовали его отпечаткам. Мартинес отказался признать вину, хотя следствие обещало, что в случае сделки он получит лишь около двух лет тюрьмы.

Первый суд над Мартинесом в ноябре 2007 года закончился ничем: мнения присяжных о виновности подсудимого разделились поровну. Прокуратура инициировала второй судебный процесс, по итогам которого подсудимого признали виновным — даже несмотря на свидетельства того, что во время двух из пяти ограблений он был на работе (это подтверждали документы, которые Мария получила в агентствах по временному трудоустройству, услугами которых пользовался ее муж). В 2008 году Мартинеса приговорили к более чем 47 годам тюрьмы. В день приговора был убит его племянник; Мария ничего не сказала мужу, опасаясь, что эта новость его сломает.

Вскоре после суда Мартинеса перевели в тюрьму в 200 километрах от Лос-Анджелеса, и многие родственники потеряли возможность навещать его. «Самым страшным в тюрьме была физическая изоляция от жены. Мы потеряли время, которое могли провести наедине, и чувство близости, когда она смотрела мне в глаза. Мы не могли разделить нашу боль по телефону», — говорит Рубен.

Мария ранее работала секретарем в полиции. Она продолжала собирать доказательства невиновности мужа и подавать апелляции на приговор. Ей несколько раз отказывали. В 2015 году женщина обратилась в комиссию по проверке вступивших в силу судебных решений, которую организовала окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейси. Мария самостоятельно, без помощи юриста, заполнила прошение о пересмотре приговора мужу. Ей помогала только подруга Кэтрин Уиллс, отставной детектив по расследованию убийств.

Комиссия повторно изучила материалы дела Мартинеса и пришла к выводу, что он не мог совершить ограбления, в которых его обвинили. Вынесенный ему приговор был пересмотрен. Джеки Лейси заявила The Guardian, что за четыре года работы комиссия удовлетворила всего три из 1900 прошений о пересмотре приговоров (прошение Марии Мартинес и стало третьим). «Ко мне приходят много людей, считающих, что кого-то несправедливо посадили в тюрьму. Мораль истории в том, что их стоит выслушать», — сказала Лейси The Guardian.

Рубен Мартинес получит более 600 тысяч долларов компенсации — по 140 долларов за каждый день, проведенный в заключении. «Я отбывал срок не один. Все это время моя семья была со мной, моя жена была со мной. Я бы не смог преодолеть все это сам, своими силами. Меня поддерживала божественная сила», — цитирует Мартинеса CNN. The Guardian пишет, что он отпраздновал свое освобождение двойным чизбургером, картошкой фри и молочным коктейлем.

 
Теги: Новости
 
 
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В начале ноября из тюрьмы освободили жителя Лос-Анджелеса Рубена Мартинеса, который был приговорен к 47 годам лишения свободы по обвинению в серии ограблений. Он...
 
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