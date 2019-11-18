США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными

Источник материала: Tut.by

Власти США решили поменять официальную позицию из-за еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Bloomberg .



Фото: facebook.com/Netanyahu

«Создание израильских гражданских поселений само по себе не противоречит международному праву», — обозначил он новую позицию США. По словам Помпео, изменение связано с тем, что США решили признать «реальную ситуацию» на палестинской земле.

В рамках пресс-конференции заявил, что прежние заявление американских властей, которые касались еврейский поселений на территории Палестины, были непоследовательными.

В МИД России напомнили о неизменной позиции по еврейским поселениям.

В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении аннексировать Иорданскую долину (Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на парламентских выборах. Нетаньяху говорил, что хочет установить окончательные границы Израиля, чтобы Иудея и Самария (Западный берег Иордана) «не превратились» в сектор Газа. В ООН предупредили израильского премьера о последствиях аннексии Иорданской долины в случае победы его партии на выборах. Как отмечал пресс-секретарь ООН Антониу Гутерриш, подобные шаги будут нарушением международного права.

Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана по итогам Шестидневной войны в 1967 году, а затем начал создавать там собственные поселения. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. ЕС считает Западный берег Иордана, а также Голанские высоты оккупированными Израилем территориями.

В марте 2019 года Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.