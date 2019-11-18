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США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными
19.11.2019 00:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти США решили поменять официальную позицию из-за еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает
«Создание израильских гражданских поселений само по себе не противоречит международному праву», — обозначил он новую позицию США. По словам Помпео, изменение связано с тем, что США решили признать «реальную ситуацию» на палестинской земле.
В рамках пресс-конференции заявил, что прежние заявление американских властей, которые касались еврейский поселений на территории Палестины, были непоследовательными.
В МИД России напомнили о неизменной позиции по еврейским поселениям.
В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана по итогам Шестидневной войны в 1967 году, а затем начал создавать там собственные поселения. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. ЕС считает Западный берег Иордана, а также Голанские высоты оккупированными Израилем территориями.
В марте 2019 года Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Власти США решили поменять официальную позицию из-за еврейских поселений на Западном берегу Иордана.
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