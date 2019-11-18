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Киев отверг предложение «Газпрома» по газовому договору

19.11.2019 06:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предложение «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» о продлении действующего контракта о транзите газа через Украину неприемлимо. Об этом в понедельник, 18 ноября, на телеканале ICTV заявил министр энергетики Украине Алексей Оржель.


Фото: Reuters

«То предложение, которое сейчас получено, оно является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год», — подчеркнул он.

Предложение «Газпрома» предполагало в обмен на скидку на газ отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, в том числе и отказ от 2,56 млрд долларов, которые «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная «Газпромом» скидка экономически нецелесообразна: она окупится за 28 лет, тогда как «Газпром» уже должен «Нафтогазу» большую сумму. «С экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году», — заявил он.

«Нафтогаз», по словам Витренко, собирается вести переговоры по продлению транзитного контракта с «Газпромом» в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Это позволит более «прозрачно» обсудить последние предложения российского газового гиганта.

Действующее соглашение по газу между Россией и Украиной истекает 31 декабря. 19 сентября в Брюсселе прошел третий раунд газовых переговоров между Россией, ЕС и Украиной, на котором украинский министр Оржель предоставил график реализации Киевом требований европейского законодательства до 1 января. В свою очередь, Россия согласилась подписывать договоры с Украиной по европейским нормам.

17 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий реструктуризацию «Нафтогаза» в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества. В Киеве его считают важным шагом в подготовке к заключению нового контракта с «Газпромом».

 
 
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Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная «Газпромом» скидка экономически нецелесообразна: она окупится за 28 лет, тогда как «Газпром» уже...
 
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