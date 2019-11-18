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Трамп заявил, что не против дать показания конгрессу по делу об импичменте

19.11.2019 07:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея дачи показаний на слушаниях по делу об импичменте, которые проходят в конгрессе. В твите, опубликованном в понедельник, Трамп написал, что всерьез рассмотрит возможность такого шага.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

«Даже если я не сделал ничего плохого и не хочу придавать веса этому ненужному фальшивому процессу, мне нравится идея, и я серьезным образом ее рассмотрю, чтобы конгресс снова сфокусировался!» — написал Трамп в твиттере.

Накануне с предложением об этом выступила спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси.

Пока конгресс официально не приглашал Дональда Трампа выступить на слушаниях в качестве свидетеля.

Конгресс проводит расследование подозрений о том, что президент мог приостановить военную помощь Украине, добиваясь от украинских властей антикоррупционного расследования деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, который рассматривается как основной конкурент Трампа на следующих президентских выборах.

Дональд Трамп ранее называл все это дело «охотой на ведьм».

В воскресенье Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу CBS, что президент может предстать перед комитетом конгресса и рассказать все, что знает об этом деле. «Если он располагает информацией, которая оправдывает его, то мы готовы рассмотреть ее», — сказала она.

В своих твитах Дональд Трамп называл Нэнси Пелоси никчемным спикером, тем не менее добавил, что рассмотрит возможность дачи показаний.

В ходе недавнего расследования российского вмешательства в президентские выборы в США, которое велось под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, Трамп тоже говорил, что готов дать показания, но в итоге представил лишь письменные ответы.

«Не твитить надо, а дать показания»

Президент США в последние дни вновь попал под шквал критики за свои посты в твиттере.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил журналистам, что «если Трампу не нравится то, что он слышит, ему не твитить надо, а дать показания под присягой».

Шумер сказал это после появления в твиттере постов Трампа, в которых президент обрушился на бывшего посла США в Украине Марию Йованович, выступившую в пятницу на слушаниях в конгрессе в качестве свидетеля.

Йованович лишилась своего поста в Киеве за два месяца до телефонного разговора Трампа с Зеленским, ставшего главным предметом рассмотрения на слушаниях.

 
 
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«Даже если я не сделал ничего плохого и не хочу придавать веса этому ненужному фальшивому процессу, мне нравится идея, и я серьезным образом ее рассмотрю», - написал...
 
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