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Трамп заявил, что не против дать показания конгрессу по делу об импичменте
19.11.2019 07:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея дачи показаний на слушаниях по делу об импичменте, которые проходят в конгрессе. В твите, опубликованном в понедельник, Трамп написал, что всерьез рассмотрит возможность такого шага.
«Даже если я не сделал ничего плохого и не хочу придавать веса этому ненужному фальшивому процессу, мне нравится идея, и я серьезным образом ее рассмотрю, чтобы конгресс снова сфокусировался!» — написал Трамп в твиттере.
Накануне с предложением об этом выступила спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси.
Пока конгресс официально не приглашал Дональда Трампа выступить на слушаниях в качестве свидетеля.
Конгресс проводит
Дональд Трамп ранее называл все это дело «охотой на ведьм».
В воскресенье Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу CBS, что президент может предстать перед комитетом конгресса и рассказать все, что знает об этом деле. «Если он располагает информацией, которая оправдывает его, то мы готовы рассмотреть ее», — сказала она.
В своих твитах Дональд Трамп называл Нэнси Пелоси никчемным спикером, тем не менее добавил, что рассмотрит возможность дачи показаний.
В ходе недавнего расследования российского вмешательства в президентские выборы в США, которое велось под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, Трамп тоже говорил, что готов дать показания, но в итоге представил лишь письменные ответы.
«Не твитить надо, а дать показания»
Президент США в последние дни вновь попал под шквал критики за свои посты в твиттере.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил журналистам, что «если Трампу не нравится то, что он слышит, ему не твитить надо, а дать показания под присягой».
Шумер сказал это после появления в твиттере постов Трампа, в которых президент обрушился на бывшего посла США в Украине Марию Йованович, выступившую в пятницу на слушаниях в конгрессе
Йованович лишилась своего поста в Киеве за два месяца до телефонного разговора Трампа с Зеленским, ставшего главным предметом рассмотрения на слушаниях.
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«Даже если я не сделал ничего плохого и не хочу придавать веса этому ненужному фальшивому процессу, мне нравится идея, и я серьезным образом ее рассмотрю», - написал...
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