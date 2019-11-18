Boeing 737 утратил статус самого продаваемого в мире самолета

Источник материала: Tut.by

По этому показателю его обошел Airbus A320. Последние несколько лет Airbus сокращал разрыв от Boeing по показателю продаж, а вырваться вперед ему удалось на фоне проблем американской корпорации с семейством 737 MAX, сообщает РБК .



Фото: Reuters

Boeing 737 упал с первой строчки рейтинга самых продаваемых в мире самолетов, его обошел A320, выпускаемый консорциумом Airbus. Основной причиной стали две катастрофы с самолетами Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на отчеты о продажах лайнеров.

Как отмечает издание, последние 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире, однако к концу октября его по этому показателю обошел Airbus A320. Согласно отчетам, Boeing на тот момент получил заказ на 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus заключил контракты на продажу 15 193 лайнеров семейства A320. Этому поспособствовал кризис, который начался у Boeing в апреле текущего года, после того, как компания приостановила полеты 737 MAX на фоне двух катастроф.

В течение последних нескольких лет Airbus сокращал разрыв от Boeing по показателю продаж, особенно после того, как представил новейшую версию A320neo, выпуск которых начался раньше Boeing 737 MAX. Тем не менее, на конец 2018 года Airbus A320 отставал по продажам от Boeing 737 на более чем 400 самолетов.

В июле Boeing отчитался о сокращении поставок самолетов семейства 737 во втором квартале этого года более чем вдвое по сравнению с первым. В общей сложности производитель отправил заказчикам с начала года 239 коммерческих самолетов, а на второй квартал пришлись поставки только 90 из них. Если за первые три месяца года Boeing поставила авиакомпаниям 89 Boeing 737, то с апреля по июль корпорация отправила заказчикам только 24 таких лайнера, говорилось в отчете компании.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте того же года — в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.