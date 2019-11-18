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Адвокат: обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов пытался покончить с собой
19.11.2019 13:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался совершить самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.
Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. «Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД», — рассказал адвокат. Он опроверг сообщения СМИ о том, что это произошло в ходе следственного эксперимента.
18 ноября телеграм-канал «Mash на Мойке»
Историка Олега Соколова
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Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. «Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД», - рассказал адвокат.
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