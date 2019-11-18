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Адвокат: обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов пытался покончить с собой

19.11.2019 13:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался совершить самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. «Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД», — рассказал адвокат. Он опроверг сообщения СМИ о том, что это произошло в ходе следственного эксперимента.

18 ноября телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Соколов пытался совершить самоубийство во время следственного эксперимента в своей квартире. По информации издания, когда с историка сняли наручники, он схватил нож, но оружие выбил полицейский.

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября. В его рюкзаке нашли женские руки, а в квартире — человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Соколов оформил явку с повинной. Жертвой мужчины стала его выпускница — 24-летняя Анастасия Ещенко. Водолазы ищут останки жертвы в реке. Ранее сообщалось, что девушка умерла от огнестрельного ранения, после чего ее тело расчленили. Брат погибшей рассказал, что между девушкой и доцентом накануне убийства произошел конфликт на почве ревности.

 
 
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Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. «Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД», - рассказал адвокат.
 
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