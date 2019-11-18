Зеленский рассказал, что будет обсуждать с Путиным в Париже и почему пришел на пресс-конференцию небритым

Источник материала: Tut.by

На саммите в Париже Зеленский намерен поднять вопрос о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе. Об этом он рассказал в Киеве во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.



Фото: пресс-служба президента Украины

— Мы должны решить вопрос прекращения войны на Донбассе именно дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат — это прежде всего переговоры на высшем уровне… Мы сейчас очень серьезно готовимся к этой встрече… Каждый день мы можем очень много говорить о прекращении войны на Донбассе, о возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить — нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о том, что нужно понять какие-то сроки. Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, — цитирует Зеленского GordonUA.

Не меньше его волнует и вопрос возвращения всех пленных, заявил Зеленский.

— Мы хотим всех наших людей вернуть домой. К их семьям, к родителям. Я тоже хочу говорить, когда. Если всех — то когда. Для меня ответ на слово «когда» — это конкретные сроки в ближайшее время. Мне тоже очень хочется, я хочу и в этом вопросе понять ответ, — добавил он.

Зеленский также извинился, что появился на брифинге небритым.

— Я хочу извиниться, что я небритый. Это не просто так, есть такое сугубо украинское слово — «забобони». Есть такое суеверие. Я сейчас ожидаю кораблей. Корабли вернутся — тогда я побреюсь, — пояснил он.