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Швеция закрыла дело против Джулиана Ассанжа

19.11.2019 19:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне в течение семи лет
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые в Швеции против сооснователя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сняты. Шведская прокуратура прекратила расследование, начатое в 2010 году.


Фото: Reuters

48-летний активист, опубликовавший на сайте утечек WikiLeaks миллионы засекреченных правительственных документов США, Британии и других государств, материалы о войне в Ираке и дипломатическую переписку ведущих мировых держав, сейчас находится в лондонской тюрьме Бельмарш.

Изначально обвинения против Ассанжа в изнасиловании были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Они обвиняли его в сексуальных домогательствах из-за якобы произошедшего секса без презерватива. Вскоре следствие было прекращено, но спустя некоторое время вновь открыто.

В 2012 году, опасаясь высылки из Великобритании по запросу шведской прокуратуры, Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора и получил его. В здании посольства он пробыл безвылазно семь лет, однако весной 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил активиста эквадорского гражданства и отказал в убежище, объяснив это тем, что Ассанж предположительно продолжал координировать работу хакеров.

«Неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления со стороны дружественных ему организаций в адрес Эквадора и особенно нарушение международных договоров привели к ситуации, когда предоставление убежища Ассанжу неприемлемо и невозможно», — написал Морено в Твиттере.

В защиту Джулиана Ассанжа во время его пребывания в посольстве Эквадора выступала комиссия ООН по незаконному лишению свободы.

Британская полиция прибыла к посольству, и российская телекомпания RT транслировала в прямом эфире, как Ассанжа выволакивали из здания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила задержание основателя Wikileaks. «Рука „демократии“ сжимает горло свободе», — написала она в своем «Фейсбуке».

Бывший подрядчик ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, назвал случай с Ассанжем «черным моментом для мировой прессы».

1 мая лондонский королевский суд района Сазерк, где состоялись слушания, приговорил 47-летнего Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения. Он был признан виновным в нарушении судебного распоряжения: будучи выпущен под залог, он укрылся в посольстве Эквадора.

Америка ждет

Экстрадиции Ассанжа добиваются также власти США. Там ему может грозить тюремный срок до пяти лет, однако адвокаты австралийца говорят, что в Америке его могут приговорить к пожизненному заключению.

Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила против экстрадиции основателя WikiLeaks в США, поскольку весьма велик риск того, что его политические и гуманитарные права будут нарушены из-за его работы по обнародованию военных преступлений в Ираке и Афганистане.

Один из поставщиков информации для WikiLeaks, аналитик военной разведки армии США Брэдли Мэннинг был арестован в 2013 году и приговорен к 35 годам лишения свободы. За время заключения Мэннинг сменил пол и взял имя Челси.

В 2016 году Ассанж заявил, что готов сдаться американским властям, если те помилуют его информатора. Президент Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, и в мае 2017 года она вышла на свободу.

Однако после этого Мэннинг — источник крупнейшей утечки дипломатических депеш и отчетов о военных действиях в истории США — опять была арестована и приговорена к двум месяцам тюрьмы за отказ дать показания по делу Джулиана Ассанжа коллегии присяжных.

Отказ свидетельствовать против Ассанжа был расценен как неуважение к суду.

Информатор WIkileaks объясняла, что не даст показаний, поскольку выступает против засекреченности процесса и расследования. Кроме того, она утверждала, что еще во время военного трибунала по своему делу рассказала все, что ей известно.

 
 
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Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне в течение семи лет Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые в Швеции против сооснователя сайта WikiLeaks...
 
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