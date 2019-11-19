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Офицер армии США рассказал, как ему три раза предлагали стать министром обороны Украины

19.11.2019 22:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудник Совета национальной безопасности США, американец украинского происхождения, подполковник Александр Виндман на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа сообщил, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны.


Фото: Reuters

Виндман входил в состав американской делегации, которая присутствовала на инаугурации Владимира Зеленского. На вопрос конгрессменов, предлагал ли ему во время поездки на инаугурацию Зеленского Александр Данилюк (занимал должность секретаря СНБО) должность министра обороны Украины, Виндман ответил утвердительно.

Подполковник уточнил, что эту должность предлагали ему три раза, но каждый раз он отклонял предложение и сообщал о нем своему начальству. «Я американец. Я приехал сюда, когда был еще ребенком, и я немедленно отклонил эти предложения, — сказал он. — Все это было довольно комично».

Во вторник в конгрессе США начались открытые слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом для нее послужил телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Демократы в конгрессе США полагают, что в ходе беседы Трамп давил на Зеленского в своих политических интересах, в частности, просил возобновить расследование в отношении сына Джозефа Байдена.

Александр Виндман — директор по европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) США. Родился в Киеве, в трехлетнем возрасте переехал с семьей в США. Помимо английского, по его словам, свободно владеет украинским и русским языками. Был одним из сотрудников СНБ, допущенных к прослушиванию скандального телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

 
 
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По словам подполковника, предложения прозвучали во время его поездки в составе американской делегации на инаугурацию Владимира Зеленского. Эту должность, в...
 
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