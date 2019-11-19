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В Украине заявили, что предложенный американцу пост министра обороны был просто шуткой

20.11.2019 06:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк уверяет, что в шутку предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США — подполковнику Александру Виндману — стать украинским министром обороны, пишет The Daily Beast.


Александр Данилюк. Фото: minfin.gov.ua

«Это явно была шутка», — сказал он. «Мы оба улыбнулись и посмеялись», — добавил Данилюк.

По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. Собеседник издания рассказал, что сначала они обсудили с Виндманом, выходцем из Украины, что во времена СССР они жили недалеко друг от друга. Затем Данилюк пошутил по поводу должности министра обороны.

Напомним, сотрудник Совета национальной безопасности США, американец украинского происхождения, подполковник Александр Виндман на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа сообщил, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны.

Виндман озвучил на слушаниях в палате представителей США по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу. По словам сотрудника СНБ, Данилюк предлагал ему пост министра обороны не один, а три раза.

«Я американец. Я приехал сюда, когда был еще ребенком, и я немедленно отклонил эти предложения», — сказал он.

Он подчеркнул, что ситуация показалась ему «несколько комичной», однако не стал на слушаниях квалифицировать беседу как шутку.

Александр Данилюк занимал пост секретаря СНБО Украины с 28 мая 2019 по 3 октября 2019 года, ранее он два года был министром финансов. 

 
 
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Собеседник издания рассказал, что сначала они обсудили с Виндманом, выходцем из Украины, что в советские времена они жили недалеко друг от друга. Затем Данилюк...
 
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