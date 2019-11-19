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ООН назвала 47 наименее развитых стран в мире

20.11.2019 07:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 30 африканских стран, а также ряд азиатских и островных государств вошли в список наименее развитых стран в мире. Об этом говорится в представленном во вторник Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).


Список включает 47 государств. В основном это африканские страны, том числе Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, ЦАР, Чад, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Мадагаскар, Мали, Судан, Южный Судан, Уганда, Замбия и другие. В списке также оказались островные государства Океании Кирибати, Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова. В третью группу — азиатские страны — вошли Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Йемен и Бутан.

«Мы анализируем все страны на основании трех критериев, — пояснила представитель ЮНКТАД Шанталь Карпентье ТАСС. — Во-первых, это доход на душу населения, здесь рассматриваются страны с этим показателем ниже $ 1230».

«Но нам нужны и другие показатели, так как бывают настолько небольшие страны, что если один из граждан, например, футболист, уедет и будет получать очень большую зарплату, это изменит показатель всего государства, — сказала она. — Поэтому мы также анализируем критерий слабости людских ресурсов на основе показателей питания, здоровья, образования и грамотности взрослого населения и критерий экономической уязвимости — то есть подверженности климатическим, сельскохозяйственным, экономическим и другим катаклизмам».

На основании данного доклада и руководствуясь Целями устойчивого развития ООН разрабатывает рекомендации руководствам перечисленных стран для улучшения ситуации. За всю историю составления доклада отрицательный рейтинг удалось покинуть пяти странам — Ботсване, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Мальдивам и Самоа.

 
 
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Более 30 африканских стран, а также ряд азиатских и островных государств вошли в список наименее развитых стран в мире.
 
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