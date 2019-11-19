Путин рассказал о своем отношении к Зеленскому и российской угрозе

Источник материала: Tut.by

Владимр Путин считает, что Зеленский искренне хочет изменить ситуацию в стране к лучшему. Весь вопрос в том, получится ли у него это. Об этом президент России заявил на форуме «Россия зовет», отвечая на вопрос о своих отношениях с Зеленским.

«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких, я его не видел никогда. По телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе, На сколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю, хотя определенные шаги позитивные были сделаны», — заявил Путин. Он привел в пример разведение сил в населенных пунктах Петровское и Золотое и высказал надежду, что возврата в эти серые зоны украинской нацгвардии и полиции не будет.

«Если они туда вернутся, то ничего хорошего не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ от ополчения ДНР и ЛНР», — добавил он.

Что касается перспектив нормализации отношений между Россией и Украиной, то, по словам Путина, «все будет зависеть от украинской стороны».

«Там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе, мы считаем неприемлимыми и контрпродуктивными. Например, что минские соглашения должны быть пересмотрены, что закон об особом статусу Донбасса должен быть заменен каким-то другим. Мы как должны оценивать эти заявления?» — отметил Путин.

Он напомнил, что принятый ранее закон был согласован Донбассом. «Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут. Они заведут ситуацию только в тупик», — заявил он.

Путин также прокомментировал звучащие в адрес России обвинения по нагнетанию ситуации в мире.

«Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий, „российская угроза“ — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это», — заявил он.