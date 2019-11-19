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Попытка курдов поджечь российский бронеавтомобиль в Сирии попала на видео

20.11.2019 16:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский военный патруль подвергся нападению недалеко от города Айн-эль-Араб на севере Сирии. Группа местных курдов перегородила дорогу бронеавтомобилю «Тайфун» и начала бросать в него камни, а затем и бутылки с зажигательной смесью. Происходящее попало на видео: на кадрах не видно, предпринимают ли военные какие-либо действия в ответ. Это не первое нападение на военный патруль вооруженных сил России в этом регионе Сирии: 5 ноября камнями забросали другой патруль. О пострадавших в обоих случаях не сообщается.

 
 
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