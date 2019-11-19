|
Гигантская панда Бей-Бей покинула Вашингтон
20.11.2019 19:17 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧетыре года он провел в Смитсоновском национальном зоопарке и сегодня на личном самолете улетел в Китай. Бей-Бей родился в США, но по условиям американо-китайского соглашения, является собственностью Китая. И теперь должен вернуться на историческую родину для участия в программе размножения. В дорогу, а перелет составляет 16 часов, панда и его няня взяли большой запас воды, 30 килограммов бамбука и другие угощения: яблоки, сладкий картофель, морковь, мед и печенье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре года он провел в Смитсоновском национальном зоопарке и сегодня на личном самолете улетел в Китай. Бей-Бей родился в США, но по условиям американо-китайского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)