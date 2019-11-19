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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство Греции закрывает три крупнейших лагеря мигрантов Правительство Греции закрывает три крупнейших лагеря мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Их заменят центры для ожидающих депортации. По плану, вместимость...

Правительство Греции закрывает три крупнейших лагеря мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Их заменят центры для ожидающих депортации. По плану, вместимость их рассчитана на несколько тысяч человек. Ранее группа мигрантов из стран Африки, Ирана и Сирии отказалась проживать в Порецком монастыре на Пелопоннесе. Они объяснили, что там слишком холодно и далеко от города.