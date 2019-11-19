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Правительство Греции закрывает три крупнейших лагеря мигрантов

20.11.2019 19:13 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Правительство Греции закрывает три крупнейших лагеря мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Их заменят центры для ожидающих депортации. По плану, вместимость их рассчитана на несколько тысяч человек. Ранее группа мигрантов из стран Африки, Ирана и Сирии отказалась проживать в Порецком монастыре на Пелопоннесе. Они объяснили, что там слишком холодно и далеко от города.

 
 
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Правительство Греции закрывает три крупнейших лагеря мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Их заменят центры для ожидающих депортации. По плану, вместимость...
 
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