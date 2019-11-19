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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три крупнейших ледника Исландии тают с рекордной скоростью Мониторинг показал, что темпы таяния за этот год - наивысшие за последнее тридцатилетие. Причем, специалисты говорят, что ожидать замедления тревожной динамики не...

Мониторинг показал, что темпы таяния за этот год - наивысшие за последнее тридцатилетие. Причем, специалисты говорят, что ожидать замедления тревожной динамики не приходится. Ученые уже попрощались с первым ледником Исландии, который полностью исчез. Виной всему - глобальное потепление. И по прогнозам, в ближайшие десять лет ситуация на Земле ухудшится. Даже если человечество полностью прекратит выбросы парникового газа, планета все еще будет нагреваться.