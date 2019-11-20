В Латвии остановили вещание девяти российских каналов. Что по ним показывают?

Источник материала: Tut.by

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ решил прекратить на территории страны трансляцию девяти русскоязычных каналов. Они связаны с бизнесменом Юрием Ковальчуком, в отношении которого действуют санкции Евросоюза.



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«Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как „Петербург-Пятый канал“, „Дом Кино“, которые являются очень серьезными программами», — приводит слова зампредседателя совета Иварса Аболиньша портал Delfi. «Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из санкционного списка ЕС», — уточнил Аболиньш. По его словам, совет проверяет и владельцев других телеканалов.

Согласно сообщению ведомства, в число запрещенных каналов вошли «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».

Постпредство РФ при ОБСЕ заявило об «озабоченности» России решением латвийских властей и призвало ОБСЕ отреагировать на запрет.

Ковальчука внесли в санкционный список США одним из первых в 2014 году — Минфин США считает его членом близкого круга президента Владимира Путина.

Что это за каналы?

Среди попавших под запрет в Латвии каналов новостным можно назвать только «Пятый канал». Хотя большую часть его эфира занимают сериалы «След», «Дознаватель-2» и «Условный мент», пять раз в день на канале выходят выпуски новостей «Известия». На выходные на этой неделе запланированы показы документальных фильмов о Юлии Началовой, Сергее Лазареве и Аврааме Руссо.

Основной владелец канала — «Национальная Медиа Группа». Это один из активов Юрия Ковальчука, который в этом году занял 74-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Остальные каналы входят в «Цифровое телесемейство» международной версии «Первого канала», 29% которого также владеет «Национальная Медиа Группа» Ковальчука.

«Дом кино» транслирует фильмы и сериалы российского и советского производства. На этой неделе по телеканалу показывают, например, фильмы «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля» и «Гусарская баллада» — причем некоторые из них, согласно программе, появятся в эфире два раза в день.

Телеканал «Время» позиционирует себя как показывающий «удивительные судьбы и уникальные биографии, жизненные драмы и перипетии». «Мы документируем эпоху, оцифровываем реальность и пишем новейшую историю, находя разумный баланс между прошлым, настоящим и будущим», — говорится на сайте телеканала.

В его программе на этой неделе — документальные фильмы об актрисе Татьяне Дорониной и режиссере Леониде Гайдае, а также сериалы «Женский доктор» и «Улицы разбитых фонарей».

«О!» — это детский канал, где показывают мультсериалы и познавательные программы для детей от трех до восьми лет. Он запущен в 2017 году.

Тематика телеканала «Бобер» — советы по уходу за домом и садом. Программы на этой неделе предлагают зрителю сделать «идеальный ремонт», украсить квартиру к Новому году и устроить апгрейд старой мебели.

Канал «Поехали» посвящен путешествиям — там рассказывается, как провести два дня в городах России, что покупать на блошиных рынках за рубежом и что есть в путешествиях. «Программы телеканала не просто рассказывают о самых разных способах интересно и увлекательно провести отпуск или выходные, но и о том, как получить заряд необыкновенных эмоций, не уезжая далеко от родного дома», — говорится в описании телеканала.

«Телекафе» называет себя «кулинарно-развлекательным» каналом. Он транслирует программу «Смак», шоу «Ночной дожор», а также комедийный сериал «Кухня». Его эфир полностью посвящен теме еды.