ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Латвии остановили вещание девяти российских каналов. Что по ним показывают?

20.11.2019 23:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ решил прекратить на территории страны трансляцию девяти русскоязычных каналов. Они связаны с бизнесменом Юрием Ковальчуком, в отношении которого действуют санкции Евросоюза.


gorodkirov.ru

«Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как „Петербург-Пятый канал“, „Дом Кино“, которые являются очень серьезными программами», — приводит слова зампредседателя совета Иварса Аболиньша портал Delfi. «Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из санкционного списка ЕС», — уточнил Аболиньш. По его словам, совет проверяет и владельцев других телеканалов.

Согласно сообщению ведомства, в число запрещенных каналов вошли «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».

Постпредство РФ при ОБСЕ заявило об «озабоченности» России решением латвийских властей и призвало ОБСЕ отреагировать на запрет.

Ковальчука внесли в санкционный список США одним из первых в 2014 году — Минфин США считает его членом близкого круга президента Владимира Путина.

Что это за каналы?

Среди попавших под запрет в Латвии каналов новостным можно назвать только «Пятый канал». Хотя большую часть его эфира занимают сериалы «След», «Дознаватель-2» и «Условный мент», пять раз в день на канале выходят выпуски новостей «Известия». На выходные на этой неделе запланированы показы документальных фильмов о Юлии Началовой, Сергее Лазареве и Аврааме Руссо.

Основной владелец канала — «Национальная Медиа Группа». Это один из активов Юрия Ковальчука, который в этом году занял 74-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Остальные каналы входят в «Цифровое телесемейство» международной версии «Первого канала», 29% которого также владеет «Национальная Медиа Группа» Ковальчука.

«Дом кино» транслирует фильмы и сериалы российского и советского производства. На этой неделе по телеканалу показывают, например, фильмы «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля» и «Гусарская баллада» — причем некоторые из них, согласно программе, появятся в эфире два раза в день.

Телеканал «Время» позиционирует себя как показывающий «удивительные судьбы и уникальные биографии, жизненные драмы и перипетии». «Мы документируем эпоху, оцифровываем реальность и пишем новейшую историю, находя разумный баланс между прошлым, настоящим и будущим», — говорится на сайте телеканала.

В его программе на этой неделе — документальные фильмы об актрисе Татьяне Дорониной и режиссере Леониде Гайдае, а также сериалы «Женский доктор» и «Улицы разбитых фонарей».

«О!» — это детский канал, где показывают мультсериалы и познавательные программы для детей от трех до восьми лет. Он запущен в 2017 году.

Тематика телеканала «Бобер» — советы по уходу за домом и садом. Программы на этой неделе предлагают зрителю сделать «идеальный ремонт», украсить квартиру к Новому году и устроить апгрейд старой мебели.

Канал «Поехали» посвящен путешествиям — там рассказывается, как провести два дня в городах России, что покупать на блошиных рынках за рубежом и что есть в путешествиях. «Программы телеканала не просто рассказывают о самых разных способах интересно и увлекательно провести отпуск или выходные, но и о том, как получить заряд необыкновенных эмоций, не уезжая далеко от родного дома», — говорится в описании телеканала.

«Телекафе» называет себя «кулинарно-развлекательным» каналом. Он транслирует программу «Смак», шоу «Ночной дожор», а также комедийный сериал «Кухня». Его эфир полностью посвящен теме еды.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ решил прекратить на территории страны трансляцию девяти русскоязычных каналов. Они связаны с бизнесменом Юрием...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский снова поехал на Донбасс и открыл мост на линии разграничения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика