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«Мы же независимая страна». Зеленский отказался от помощи Беларуси по охране границы на Донбассе
21.11.2019 05:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украине не нужна помощь белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в городе Очаков, куда прибыл для встречи возвращенных Россией захваченных в Керченском проливе украинских кораблей,
«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине — ред.) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь — ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — сказал Зеленский.
Белорусский президент, напомним, неоднократно предлагал помощь Украине для восстановления мира на Донбассе. Так в интервью украинским СМИ 26 сентября Александр Лукашенко заявил, что при согласии сторон готов ввести миротворцев на Донбасс и даже взять под контроль участок украинско-российской границы.
«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы», — заявил белорусский президент.
Еще в 2014 году Лукашенко
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Белорусский президент, напомним, неоднократно предлагал помощь Украине для восстановления мира на Донбассе.
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