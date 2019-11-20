«Мы же независимая страна». Зеленский отказался от помощи Беларуси по охране границы на Донбассе

Источник материала: Tut.by

Украине не нужна помощь белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в городе Очаков, куда прибыл для встречи возвращенных Россией захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, сообщае т «Интерфакс-Украина».



Фото: пресс-служба президента Украины

«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине — ред.) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь — ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — сказал Зеленский.

Белорусский президент, напомним, неоднократно предлагал помощь Украине для восстановления мира на Донбассе. Так в интервью украинским СМИ 26 сентября Александр Лукашенко заявил, что при согласии сторон готов ввести миротворцев на Донбасс и даже взять под контроль участок украинско-российской границы.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы», — заявил белорусский президент.

Еще в 2014 году Лукашенко говорил , что готов послать белорусские войска в Украину, чтобы развести воюющие стороны. После этого он внес предложение о контроле Беларусью российско-украинской границы, однако его предложения не нашли поддержки, в частности, у Петра Порошенко, который в то время занимал пост президента Украины. Также Лукашенко предлагал рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине.