Два года назад в Сирии жестоко убили мужчину. «Новая газета» нашла на видео казни бойца ЧВК «Вагнер»

Источник материала: Tut.by

Два года назад в Сети появилось видео жестокого убийства мужчины в Сирии. Три человека избивали его кувалдой. Тогда никто не смог определить, кто был на видео. Но недавно появилось еще три коротких ролика — продолжение первого. Журналисты «Новой газеты» определили, кто был один из этих мужчин. (Осторожно, в материалах «Новой газеты» содержатся жестокие сцены насилия).

Первое видео появилось в интернете 30 июня 2017 года. Трое мужчин, которые говорили на русском языке, с закрытыми лицами избивали еще одного - сирийца. В ноябре 2019 года появилось еще три части видеозаписи. Из них становится понятно, что случилось дальше: мужчине отрубили руки, голову, подвесили за ноги, облили бензином и сожгли тело.

Арабские СМИ установили личность погибшего и место казни. Убитый — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута 1986 года рождения. Мужчина вернулся в Сирию в 2017 году и был мобилизован в резерв армии Башара Асада. Он дезертировал, но позже был пойман. Местные СМИ выяснили, что убийство произошло в сирийской провинции Хомс, в месторождении Шаир.

У всех участников убийства на видео закрыты лица. Но один из мужчин позже открывает свое лицо, опустив платок.



Скриншот видео взят с сайта «Новая газета»

Журналисты загрузили его изображение через сервис FindClone, который позволяет по изображению лица находить фото человека в социальной сети «ВКонтакте». Первыми ссылками программа выдала изображение одного и того же мужчины на страницах нескольких пользователей.

«Несмотря на то что фотографии не были подписаны, а с некоторых страниц были удалены, несложный анализ дал нам предполагаемые имя, фамилию и дату рождения. Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников «группы Вагнера», — описывают журналисты ход своего расследования.

По данным «Новой газеты», мужчину зовут Станислав Д. Он был в разведке, служил в патрульно-постовой службе полиции в Ставрополье. С 2016 года поступил в «группу Вагнера» на должность «стрелка-разведчика».

Жена и знакомые Станислава Д. не стали отвечать на вопросы журналистов. Остальных участников жестокой расправы журналисты пока не определили. Журналисты готовы передать материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД РФ.