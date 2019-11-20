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Два года назад в Сирии жестоко убили мужчину. «Новая газета» нашла на видео казни бойца ЧВК «Вагнер»
21.11.2019 01:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два года назад в Сети появилось видео жестокого убийства мужчины в Сирии. Три человека избивали его кувалдой. Тогда никто не смог определить, кто был на видео. Но недавно появилось еще три коротких ролика — продолжение первого. Журналисты
Первое видео появилось в интернете 30 июня 2017 года. Трое мужчин, которые говорили на русском языке, с закрытыми лицами избивали еще одного - сирийца. В ноябре 2019 года появилось еще три части видеозаписи. Из них становится понятно, что случилось дальше: мужчине отрубили руки, голову, подвесили за ноги, облили бензином и сожгли тело.
Арабские СМИ установили личность погибшего и место казни. Убитый — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута 1986 года рождения. Мужчина вернулся в Сирию в 2017 году и был мобилизован в резерв армии Башара Асада. Он дезертировал, но позже был пойман. Местные СМИ выяснили, что убийство произошло в сирийской провинции Хомс, в месторождении Шаир.
У всех участников убийства на видео закрыты лица. Но один из мужчин позже открывает свое лицо, опустив платок.
Журналисты загрузили его изображение через сервис FindClone, который позволяет по изображению лица находить фото человека в социальной сети «ВКонтакте». Первыми ссылками программа выдала изображение одного и того же мужчины на страницах нескольких пользователей.
«Несмотря на то что фотографии не были подписаны, а с некоторых страниц были удалены, несложный анализ дал нам предполагаемые имя, фамилию и дату рождения. Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников «группы Вагнера», — описывают журналисты ход своего расследования.
По данным «Новой газеты», мужчину зовут Станислав Д. Он был в разведке, служил в патрульно-постовой службе полиции в Ставрополье. С 2016 года поступил в «группу Вагнера» на должность «стрелка-разведчика».
Жена и знакомые Станислава Д. не стали отвечать на вопросы журналистов. Остальных участников жестокой расправы журналисты пока не определили. Журналисты готовы передать материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД РФ.
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Два года назад в Сирии жестоко убили мужчину. «Новая газета» нашла на видео казни бойца ЧВК «Вагнер»
Два года назад в Сети появилось видео жестокого убийства мужчины в Сирии. Три человека избивали его кувалдой. Тогда никто не смог определить, кто был на видео.
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