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Турция введет налог для туристов на проживание в отелях
21.11.2019 00:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Туристам придется платить налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года. Накануне парламент Турции одобрил поправку к закону о налогах на услуги, предусматривающий введение двухпроцентного налога на проживание в гостиницах. На стоимость турпакета это не повлияет, туристам придется платить налог в самом отеле или при выезде из него.
Согласно текущей версии документа, налог будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, апарт- и бутик-отелей. Льготы не предусматриваются. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание повысятся на размер налога, сообщил
Он отметил, что владельцы гостиниц неоднократно критиковали законопроект и просили хотя бы отсрочить нововведение, чтобы люди могли к нему подготовиться. «К сожалению, к нам не прислушались», — констатировал Айык.
В парламенте Турции уточнили, что пока принята только поправка о налоге на проживание, остальные статьи закона еще будут обсуждаться. После полного принятия закона его будет рассматривать специальная комиссия, которая может отправить его на доработку. И уже после одобрения комиссии готовый документ подадут на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Он, в свою очередь, уполномочен пересмотреть или отменить некоторые статьи закона. В частности глава государства имеет право снизить ставку налога до одного процента, дифференцировать его применение в разных регионах и в разное время года. Все собранные средства пойдут в государственный бюджет, а не в муниципалитеты. По оценке российских туроператоров, значительного роста цен на отдых в Турции в связи с введением налога на проживание не ожидается.
В конце прошлого года Ассоциация отельеров Турции предложила расширить спектр дополнительных платных услуг в отелях по системе «все включено»: взимать деньги за сауну или хаммам, доступ в интернет, пользование детскими и спортплощадками, бутилированную воду в номерах или за предложение напитков за ужином.
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Туристам придется платить налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года. Накануне парламент Турции одобрил поправку к закону о налогах на услуги,...
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