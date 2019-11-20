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Турция введет налог для туристов на проживание в отелях

21.11.2019 00:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Туристам придется платить налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года. Накануне парламент Турции одобрил поправку к закону о налогах на услуги, предусматривающий введение двухпроцентного налога на проживание в гостиницах. На стоимость турпакета это не повлияет, туристам придется платить налог в самом отеле или при выезде из него.


Фото: TUT.BY

Согласно текущей версии документа, налог будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, апарт- и бутик-отелей. Льготы не предусматриваются. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание повысятся на размер налога, сообщил РИА «Новости» глава федерации отельеров Турции Осман Айык.

Он отметил, что владельцы гостиниц неоднократно критиковали законопроект и просили хотя бы отсрочить нововведение, чтобы люди могли к нему подготовиться. «К сожалению, к нам не прислушались», — констатировал Айык.

В парламенте Турции уточнили, что пока принята только поправка о налоге на проживание, остальные статьи закона еще будут обсуждаться. После полного принятия закона его будет рассматривать специальная комиссия, которая может отправить его на доработку. И уже после одобрения комиссии готовый документ подадут на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Он, в свою очередь, уполномочен пересмотреть или отменить некоторые статьи закона. В частности глава государства имеет право снизить ставку налога до одного процента, дифференцировать его применение в разных регионах и в разное время года. Все собранные средства пойдут в государственный бюджет, а не в муниципалитеты. По оценке российских туроператоров, значительного роста цен на отдых в Турции в связи с введением налога на проживание не ожидается.

В конце прошлого года Ассоциация отельеров Турции предложила расширить спектр дополнительных платных услуг в отелях по системе «все включено»: взимать деньги за сауну или хаммам, доступ в интернет, пользование детскими и спортплощадками, бутилированную воду в номерах или за предложение напитков за ужином.

 
 
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Туристам придется платить налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года. Накануне парламент Турции одобрил поправку к закону о налогах на услуги,...
 
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