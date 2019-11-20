Берлинская прокуратура назвала мотив убийства сына экс-президента ФРГ

Источник материала: Tut.by

Подозреваемый испытывал неприязнь к его семье, возможно, из-за деятельности его отца в шестидесятые годы. Его обследуют в психиатрической больнице. Об этом сообщили в Берлинской прокуратуре.



Фриц фон Вайцзеккер, Фото: Schlosspark-Klinik

Обвиняемый в убийстве врача Фрица фон Вайцзеккера совершил преступление из-за «неприязни к семье убитого, скорее всего, вызванной психической болезнью». Об этом в среду, 20 ноября, сообщила пресс-служба берлинской прокуратуры. Она также открыла подробности личности подозреваемого — это 57-летний ранее несудимый гражданин Германии, живущий в земле Рейнланд-Пфальц на западе страны. Обвиняемый прибыл в Берлин, поскольку узнал, что Фриц фон Вайцзеккер читает публичный доклад, во время которого и было совершено убийство. В среду обвиняемый прошел обследование в психиатрической клинике, где и будет содержаться, по меньшей мере, до объявления результатов.

По информации издания Der Tagesspiegel, обвиняемый обосновал свою «неприязнь» связями отца убитого врача, бывшего мэра Западного Берлина (1981−1984) и президента Германии (1984−1991) Рихарда фон Вайцзеккера с химическим концерном Boehringer Ingelheim, который тот возглавлял в шестидесятые годы. Считается, что изготовленные концерном химикаты использовались американской армией в войне во Вьетнаме.

Убийство в клинике

Врач Фриц фон Вайцзеккер, глава отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, располагающейся возле Шарлоттенбургского дворца, был убит во вторник, 19 ноября, во время своего выступления, посвященного заболеваниям печени. Он читал доклад в своей клинике перед 20 слушателями, когда на него напал находящийся в зрительном зале человек и нанес врачу смертельное ножевое ранение. Находившийся среди зрителей полицейский в гражданском пытался помешать нападавшему, но сам получил тяжелое ранение. Погибшему было 59 лет.