ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия предлагает легализовать «кровавые алмазы» из ЦАР. Зачем ей это нужно?

21.11.2019 07:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2020 году у России есть немалые шансы добиться легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике — самой проблемной на данный момент точке земного шара, где большинство добытых алмазов считаются «кровавыми».


Фото: alrosa.ru

На этом пути у Москвы могут появиться неожиданные союзники, а Россия сможет еще раз напомнить о своем влиянии в регионе. Но настолько ли велико это влияние на самом деле?

Равные условия?

Алексей Моисеев, замминистра финансов России и по совместительству член наблюдательного совета «Алросы» — главного российского производителя алмазов — огласил план добиваться полной легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике.

Время для таких заявлений как нельзя более удачное: с 2020 года Россия будет председательствовать в Кимберлийском процессе — международной организации по борьбе с теневым оборотом алмазов.

Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран, из них 21 — страны Африки. В общей сложности это 99% мирового рынка производителей алмазов.

Всего год назад, в январе 2019-го, когда стало понятно, что Россия возглавит Кимберлийский процесс и получит право формировать повестку, тот же Алексей Моисеев утверждал, что ключевой идеей председательства России станет борьба с вбросами синтетических камней на мировой рынок, а также — создание равных условий для всех участников рынка.

Последнее заявление Моисеева — о планах Москвы добиться легализации оборота алмазов в ЦАР — дает представление о том, что подразумевалось под «созданием равных условий».

Замминистра финансов так обосновывает свое предложение: до введения санкций в ЦАР добывалось алмазов общей массой в 350 тысяч карат в год. Сейчас официальные цифры говорят, что добыча составляет 39 тысяч карат.

«Возникает вопрос: а что с остальными? Мы подозреваем, что объемы, которые добывались там до санкций, продолжают добываться и сейчас. Соответственно, практически весь этот объем, то есть разница между 350 тысячами и 39 тысячами карат, оказывается на мировых рынках в виде контрабанды и никак не учитывается Кимберлийским процессом. А вырученные средства находятся в распоряжении преступников», — заключил Моисеев.

3 доллара в день

В стране, в которой с 2012 года (если не раньше — ЦАР на протяжении всей своей истории отличалась нестабильностью) идет гражданская война, а группировки делят власть в регионах, сохраняется опасность того, что деньги от сбыта алмазов будут идти на вооружение этих самых группировок, а значит — будут способствовать продолжению конфликта.

Между тем почти три миллиона человек в ЦАР — одной из самых бедных стран мира — нуждаются в гуманитарной помощи.

В 2013 году Кимберлийский процесс, цель которого — не дать вооруженным группировкам зарабатывать на добыче алмазов, признал камни из ЦАР «кровавыми» и запретил торговлю. Только три года назад члены международной организации разрешили ЦАР официально торговать алмазами — но только добытыми в нескольких шахтах, которые полностью контролируются правительством страны.


Фото: Reuters

Именно этим объясняется цифра в 39 тысяч карат в год — она описывает только легальную добычу. Эксперты не сомневаются, что остальные шахты по стране, контролируемые группировками, продолжают работать и совокупно в ЦАР добывают сопоставимое количесво алмазов с тем, что было до введения санкций. Только прибыль с этих шахт идет не в государственную казну, а на вооружение группировок, в то время как работающие на добыче люди получают около 3 долларов в день.

Когда в отношении алмазов из ЦАР ввели санкции, один контрабандист из ЦАР, перебравшийся в Бразилию, написал в «Фейсбуке»: «Мы теперь может выбрать новое название для наших алмазов и изменить их национальную принадлежность».

Эксперты, занимавшиеся изучением этой темы, выяснили, что алмазы из ЦАР в итоге успешно попадали на рынок и для этого не нужен был даже даркнет. Схема выглядела так: камням приписывалось иное происхождение, обычно утверждалось, что они добыты в Камеруне, что делало их «легальными». Для этого, конечно, нужны были подтверждающие бумаги, достать которые было несложно: в ход обычно шли взятки, а в некоторых случаях документы просто подделывались.

Нелегальная торговля алмазами процветает в ЦАР до сих пор, подтвердили журналисты New York Times, побывавшие в стране в сентябре.

«Мужчина на улице шепотом предлагает нам купить алмазы, когда мы проходим мимо. В близлежащем участке полицейский внезапно вытаскивает кусочек ткани, в который, как он поясняет, завернут алмаз. Он добавляет, что изъял камень, добытый нелегально. «Это для государства, — говорит полицейский, засовывая камень обратно в карман. — Не для меня», — поделились после своей поездки журналисты New York Times.

В компании Китая и ОАЭ

Идея снятия санкций с ЦАР не нова. Некоторое время назад с ней выступала Африканская ассоциация производителей алмазов, члены которой состоят в Кимберлийском процессе. Инициативу тогда поддержали Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай — страны, заинтересованные в рынке алмазов ЦАР.

«Это те страны, которые и до этого с сомнением относились к необходимости санкций», — отмечает Брэд Брукс-Рубин, экс-советник Госдепартамента США по вопросам конфликтных алмазов, а теперь — управляющий директор неправительственной организации Enough Project, следящей за ситуацией в регионе.

В то время как Африканская ассоциация производителей алмазов подозревает другие страны в неоколониализме и по этой причине, вероятнее всего, поддержит инициативу России, Индия, ОАЭ и Китай в этом вопросе преследуют свои коммерческие интересы, отмечает Брукс-Рубин в разговоре с Русской службой Би-би-си.

13 стран Африканской ассоциации производителей алмазов состоят в Кимберлийском процессе и имеют право голоса. С учетом Индии, ОАЭ и Китая — Россия может заручиться неплохой поддержкой.

Впрочем, вряд ли у России получится добиться снятия санкций с ЦАР до конца 2019 года, считает эксперт, знакомый с принятием решений странами-участницами Кимберлийского процесса. Обычно организации требуется больше времени.

Москва, считает он, своими текущими заявлениями готовит себе почву на 2020 год, когда председательство в процессе позволит стране формировать повестку, направлять фокус внимания на ЦАР и лоббировать свои интересы. Именно это, считает эксперт, позволит России заручиться поддержкой и других членов организации, тем более что сама идея легализации алмазного рынка в ЦАР не кажется такой уж неразумной.

«Было бы правильным сказать, что эмбарго не работает, — резюмирует Брэд Брукс-Рубин. — Но просто снять его — тоже неправильное решение. Конечно, легко говорить, что все это (контрабанда — Би-би-си) — вина ЦАР. Но на самом деле алмазы идут на другие рынки — в Индию, в Дубай, возможно, и в Россию. А это все страны-участницы Кимберлийского процесса, и они должны остановить это».

Конфликт интересов не учитывается

Кимберлийский процесс не стремится регулировать возможные конфликты интересов, в уставе нет подобных пунктов, что дает странам-участницам возможность открыто защищать свои бизнес-интересы.

В конце октября российский лидер Владимир Путин встретился в Сочи с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Путин назвал ЦАР перспективным партнером и всячески приветствовал сотрудничество двух стран. Президент России предложил Туадере обменяться перечнем «перспективных совместных проектов», а на основе этого документа — искать российские компании, заинтересованные в работе в ЦАР.

Россия и ЦАР уже давно не просто составляют списки перспективных проектов, а активно сотрудничают: Москва поставляет в ЦАР оружие и боеприпасы, туда же едут российские военные инструкторы — готовить местных военнослужащих. И все это — безвозмездно, утверждают в российском МИДе.

Кроме того, Фостен-Арканж Туадера в интервью РИА Новости подтвердил, что ЦАР рассматривает вопрос о создании в стране российской военной базы.

Правительство Центральноафриканский Республики приветствовало россиян, чей приход в ЦАР ассоциируют со стабильностью, которая, в свою очередь, должна позволить стране заработать больше денег на продаже алмазов.

«Восстание дорого обошлось нашей стране, — объяснял пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпеме. — Никто, кроме России, не пришел нам на помощь. С помощью России мы сможем обезопасить наши алмазные рудники».

Правда, хорошо знающие регион бизнесмены (они попросили не называть их имен из опасений, что это может навредить их бизнесу в Африке), с которыми пообщалась Би-би-си, уверены, что у инициативы России в Кимберлийском процессе нет далекоидущих последствий: вряд ли серьезные российские компании действительно готовы работать в ЦАР, где настолько нестабильная и зачастую опасная обстановка.

Впрочем, некоторые российские бизнесмены уже сейчас могут осуществлять успешные проекты в ЦАР, утверждают российские СМИ. Об этом широко заговорили после того, как 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике убили троих российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они хотели снять документальный фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнера, которых связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Сам Пригожин в комментарии Би-би-си заявлял, что в ЦАР нет связанных с ним компаний.

Несмотря на это, издание Corbeau News сообщало, что Россия договорилась о разработке золотого месторождения Ндассима с правительством ЦАР, а позднее издание The Bell обнаружило разрешительные документы и на другие месторождения — общей площадью 4 тысячи квадратных километров.

По объему добычи алмазов ЦАР не занимает лидирующих позиций, но здесь добываются более крупные — в каратах — алмазы, чем, например, в России, отмечают эксперты. Это само по себе может заинтересовать Москву. Но снятие с ЦАР санкций, предполагают в Enough Project, даст России возможность зацементировать свое политическое влияние в регионе и откроет свободный доступ и к другим ресурсам, например, к золоту.

Пока же одним из лидеров по влиянию в регионе остается Китай. Товарооборот Китая с Африкой в прошлом году превысил 200 млрд долларов. Индии, которая, как ожидается, также может поддержать Россию в Кимберлийском процессе, — более 62 млрд.

Для сравнения: по итогам 2019 года объем товарооборота России со странами Африки составил 20,4 млрд долларов, то есть 10% от китайского.

Опрошенные Би-би-си эксперты не уверены, что у России есть перспективы в соревновании с такими игроками в регионе, а у серьезных российских компаний есть желание заниматься бизнесом в ЦАР. Но поддержка России в Кимберлийском процессе может дать миру сомнительного свойства сигнал о том, что ЦАР теперь открыта для бизнеса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время для таких заявлений как нельзя более удачное: с 2020 года Россия будет председательствовать в Кимберлийском процессе - международной организации по борьбе с...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Берлинская прокуратура назвала мотив убийства сына экс-президента ФРГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика