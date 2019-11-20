Россия предлагает легализовать «кровавые алмазы» из ЦАР. Зачем ей это нужно?

Источник материала: Tut.by

В 2020 году у России есть немалые шансы добиться легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике — самой проблемной на данный момент точке земного шара, где большинство добытых алмазов считаются «кровавыми».



Фото: alrosa.ru

На этом пути у Москвы могут появиться неожиданные союзники, а Россия сможет еще раз напомнить о своем влиянии в регионе. Но настолько ли велико это влияние на самом деле?

Равные условия?

Алексей Моисеев, замминистра финансов России и по совместительству член наблюдательного совета «Алросы» — главного российского производителя алмазов — огласил план добиваться полной легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике.

Время для таких заявлений как нельзя более удачное: с 2020 года Россия будет председательствовать в Кимберлийском процессе — международной организации по борьбе с теневым оборотом алмазов.

Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран, из них 21 — страны Африки. В общей сложности это 99% мирового рынка производителей алмазов.

Всего год назад, в январе 2019-го, когда стало понятно, что Россия возглавит Кимберлийский процесс и получит право формировать повестку, тот же Алексей Моисеев утверждал , что ключевой идеей председательства России станет борьба с вбросами синтетических камней на мировой рынок, а также — создание равных условий для всех участников рынка.

Последнее заявление Моисеева — о планах Москвы добиться легализации оборота алмазов в ЦАР — дает представление о том, что подразумевалось под «созданием равных условий».

Замминистра финансов так обосновывает свое предложение: до введения санкций в ЦАР добывалось алмазов общей массой в 350 тысяч карат в год. Сейчас официальные цифры говорят, что добыча составляет 39 тысяч карат.

«Возникает вопрос: а что с остальными? Мы подозреваем, что объемы, которые добывались там до санкций, продолжают добываться и сейчас. Соответственно, практически весь этот объем, то есть разница между 350 тысячами и 39 тысячами карат, оказывается на мировых рынках в виде контрабанды и никак не учитывается Кимберлийским процессом. А вырученные средства находятся в распоряжении преступников», — заключил Моисеев.

3 доллара в день

В стране, в которой с 2012 года (если не раньше — ЦАР на протяжении всей своей истории отличалась нестабильностью) идет гражданская война, а группировки делят власть в регионах, сохраняется опасность того, что деньги от сбыта алмазов будут идти на вооружение этих самых группировок, а значит — будут способствовать продолжению конфликта.

Между тем почти три миллиона человек в ЦАР — одной из самых бедных стран мира — нуждаются в гуманитарной помощи.

В 2013 году Кимберлийский процесс, цель которого — не дать вооруженным группировкам зарабатывать на добыче алмазов, признал камни из ЦАР «кровавыми» и запретил торговлю. Только три года назад члены международной организации разрешили ЦАР официально торговать алмазами — но только добытыми в нескольких шахтах, которые полностью контролируются правительством страны.



Фото: Reuters

Именно этим объясняется цифра в 39 тысяч карат в год — она описывает только легальную добычу. Эксперты не сомневаются, что остальные шахты по стране, контролируемые группировками, продолжают работать и совокупно в ЦАР добывают сопоставимое количесво алмазов с тем, что было до введения санкций. Только прибыль с этих шахт идет не в государственную казну, а на вооружение группировок, в то время как работающие на добыче люди получают около 3 долларов в день.

Когда в отношении алмазов из ЦАР ввели санкции, один контрабандист из ЦАР, перебравшийся в Бразилию, написал в «Фейсбуке»: «Мы теперь может выбрать новое название для наших алмазов и изменить их национальную принадлежность».

Эксперты, занимавшиеся изучением этой темы, выяснили, что алмазы из ЦАР в итоге успешно попадали на рынок и для этого не нужен был даже даркнет. Схема выглядела так : камням приписывалось иное происхождение, обычно утверждалось, что они добыты в Камеруне, что делало их «легальными». Для этого, конечно, нужны были подтверждающие бумаги, достать которые было несложно: в ход обычно шли взятки, а в некоторых случаях документы просто подделывались.

Нелегальная торговля алмазами процветает в ЦАР до сих пор, подтвердили журналисты New York Times, побывавшие в стране в сентябре.

«Мужчина на улице шепотом предлагает нам купить алмазы, когда мы проходим мимо. В близлежащем участке полицейский внезапно вытаскивает кусочек ткани, в который, как он поясняет, завернут алмаз. Он добавляет, что изъял камень, добытый нелегально. «Это для государства, — говорит полицейский, засовывая камень обратно в карман. — Не для меня», — поделились после своей поездки журналисты New York Times.

В компании Китая и ОАЭ

Идея снятия санкций с ЦАР не нова. Некоторое время назад с ней выступала Африканская ассоциация производителей алмазов, члены которой состоят в Кимберлийском процессе. Инициативу тогда поддержали Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай — страны, заинтересованные в рынке алмазов ЦАР.

«Это те страны, которые и до этого с сомнением относились к необходимости санкций», — отмечает Брэд Брукс-Рубин, экс-советник Госдепартамента США по вопросам конфликтных алмазов, а теперь — управляющий директор неправительственной организации Enough Project, следящей за ситуацией в регионе.

В то время как Африканская ассоциация производителей алмазов подозревает другие страны в неоколониализме и по этой причине, вероятнее всего, поддержит инициативу России, Индия, ОАЭ и Китай в этом вопросе преследуют свои коммерческие интересы, отмечает Брукс-Рубин в разговоре с Русской службой Би-би-си.

13 стран Африканской ассоциации производителей алмазов состоят в Кимберлийском процессе и имеют право голоса. С учетом Индии, ОАЭ и Китая — Россия может заручиться неплохой поддержкой.

Впрочем, вряд ли у России получится добиться снятия санкций с ЦАР до конца 2019 года, считает эксперт, знакомый с принятием решений странами-участницами Кимберлийского процесса. Обычно организации требуется больше времени.

Москва, считает он, своими текущими заявлениями готовит себе почву на 2020 год, когда председательство в процессе позволит стране формировать повестку, направлять фокус внимания на ЦАР и лоббировать свои интересы. Именно это, считает эксперт, позволит России заручиться поддержкой и других членов организации, тем более что сама идея легализации алмазного рынка в ЦАР не кажется такой уж неразумной.

«Было бы правильным сказать, что эмбарго не работает, — резюмирует Брэд Брукс-Рубин. — Но просто снять его — тоже неправильное решение. Конечно, легко говорить, что все это (контрабанда — Би-би-си) — вина ЦАР. Но на самом деле алмазы идут на другие рынки — в Индию, в Дубай, возможно, и в Россию. А это все страны-участницы Кимберлийского процесса, и они должны остановить это».

Конфликт интересов не учитывается

Кимберлийский процесс не стремится регулировать возможные конфликты интересов, в уставе нет подобных пунктов, что дает странам-участницам возможность открыто защищать свои бизнес-интересы.

В конце октября российский лидер Владимир Путин встретился в Сочи с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Путин назвал ЦАР перспективным партнером и всячески приветствовал сотрудничество двух стран. Президент России предложил Туадере обменяться перечнем «перспективных совместных проектов», а на основе этого документа — искать российские компании, заинтересованные в работе в ЦАР.

Россия и ЦАР уже давно не просто составляют списки перспективных проектов, а активно сотрудничают: Москва поставляет в ЦАР оружие и боеприпасы, туда же едут российские военные инструкторы — готовить местных военнослужащих. И все это — безвозмездно, утверждают в российском МИДе.

Кроме того, Фостен-Арканж Туадера в интервью РИА Новости подтвердил , что ЦАР рассматривает вопрос о создании в стране российской военной базы.

Правительство Центральноафриканский Республики приветствовало россиян, чей приход в ЦАР ассоциируют со стабильностью, которая, в свою очередь, должна позволить стране заработать больше денег на продаже алмазов.

«Восстание дорого обошлось нашей стране, — объяснял пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпеме. — Никто, кроме России, не пришел нам на помощь. С помощью России мы сможем обезопасить наши алмазные рудники».

Правда, хорошо знающие регион бизнесмены (они попросили не называть их имен из опасений, что это может навредить их бизнесу в Африке), с которыми пообщалась Би-би-си, уверены, что у инициативы России в Кимберлийском процессе нет далекоидущих последствий: вряд ли серьезные российские компании действительно готовы работать в ЦАР, где настолько нестабильная и зачастую опасная обстановка.

Впрочем, некоторые российские бизнесмены уже сейчас могут осуществлять успешные проекты в ЦАР, утверждают российские СМИ. Об этом широко заговорили после того, как 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике убили троих российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они хотели снять документальный фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнера, которых связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Сам Пригожин в комментарии Би-би-си заявлял , что в ЦАР нет связанных с ним компаний.

Несмотря на это, издание Corbeau News сообщало , что Россия договорилась о разработке золотого месторождения Ндассима с правительством ЦАР, а позднее издание The Bell обнаружило разрешительные документы и на другие месторождения — общей площадью 4 тысячи квадратных километров.

По объему добычи алмазов ЦАР не занимает лидирующих позиций, но здесь добываются более крупные — в каратах — алмазы, чем, например, в России, отмечают эксперты. Это само по себе может заинтересовать Москву. Но снятие с ЦАР санкций, предполагают в Enough Project, даст России возможность зацементировать свое политическое влияние в регионе и откроет свободный доступ и к другим ресурсам, например, к золоту.

Пока же одним из лидеров по влиянию в регионе остается Китай. Товарооборот Китая с Африкой в прошлом году превысил 200 млрд долларов. Индии, которая, как ожидается, также может поддержать Россию в Кимберлийском процессе, — более 62 млрд.

Для сравнения: по итогам 2019 года объем товарооборота России со странами Африки составил 20,4 млрд долларов, то есть 10% от китайского.

Опрошенные Би-би-си эксперты не уверены, что у России есть перспективы в соревновании с такими игроками в регионе, а у серьезных российских компаний есть желание заниматься бизнесом в ЦАР. Но поддержка России в Кимберлийском процессе может дать миру сомнительного свойства сигнал о том, что ЦАР теперь открыта для бизнеса.