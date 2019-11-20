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Россия предлагает легализовать «кровавые алмазы» из ЦАР. Зачем ей это нужно?
21.11.2019 07:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году у России есть немалые шансы добиться легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике — самой проблемной на данный момент точке земного шара, где большинство добытых алмазов считаются «кровавыми».
На этом пути у Москвы могут появиться неожиданные союзники, а Россия сможет еще раз напомнить о своем влиянии в регионе. Но настолько ли велико это влияние на самом деле?
Равные условия?
Алексей Моисеев, замминистра финансов России и по совместительству член наблюдательного совета «Алросы» — главного российского производителя алмазов — огласил план добиваться полной легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике.
Время для таких заявлений как нельзя более удачное: с 2020 года Россия будет председательствовать в Кимберлийском процессе — международной организации по борьбе с теневым оборотом алмазов.
Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран, из них 21 — страны Африки. В общей сложности это 99% мирового рынка производителей алмазов.
Всего год назад, в январе 2019-го, когда стало понятно, что Россия возглавит Кимберлийский процесс и получит право формировать повестку, тот же Алексей Моисеев
Последнее заявление Моисеева — о планах Москвы добиться легализации оборота алмазов в ЦАР — дает представление о том, что подразумевалось под «созданием равных условий».
Замминистра финансов так обосновывает свое предложение: до введения санкций в ЦАР добывалось алмазов общей массой в 350 тысяч карат в год. Сейчас официальные цифры говорят, что добыча составляет 39 тысяч карат.
«Возникает вопрос: а что с остальными? Мы подозреваем, что объемы, которые добывались там до санкций, продолжают добываться и сейчас. Соответственно, практически весь этот объем, то есть разница между 350 тысячами и 39 тысячами карат, оказывается на мировых рынках в виде контрабанды и никак не учитывается Кимберлийским процессом. А вырученные средства находятся в распоряжении преступников», —
3 доллара в день
В стране, в которой с 2012 года (если не раньше — ЦАР на протяжении всей своей истории отличалась нестабильностью) идет гражданская война, а группировки делят власть в регионах, сохраняется опасность того, что деньги от сбыта алмазов будут идти на вооружение этих самых группировок, а значит — будут способствовать продолжению конфликта.
Между тем почти три миллиона человек в ЦАР — одной из самых бедных стран мира —
В 2013 году Кимберлийский процесс, цель которого — не дать вооруженным группировкам зарабатывать на добыче алмазов,
Именно этим объясняется цифра в 39 тысяч карат в год — она описывает только легальную добычу. Эксперты не сомневаются, что остальные шахты по стране, контролируемые группировками, продолжают работать и совокупно в ЦАР добывают сопоставимое количесво алмазов с тем, что было до введения санкций. Только прибыль с этих шахт идет не в государственную казну, а на вооружение группировок, в то время как работающие на добыче люди
Когда в отношении алмазов из ЦАР ввели санкции, один контрабандист из ЦАР, перебравшийся в Бразилию,
Эксперты, занимавшиеся изучением этой темы, выяснили, что алмазы из ЦАР в итоге успешно попадали на рынок и для этого не нужен был даже даркнет. Схема выглядела
Нелегальная торговля алмазами процветает в ЦАР до сих пор,
«Мужчина на улице шепотом предлагает нам купить алмазы, когда мы проходим мимо. В близлежащем участке полицейский внезапно вытаскивает кусочек ткани, в который, как он поясняет, завернут алмаз. Он добавляет, что изъял камень, добытый нелегально. «Это для государства, — говорит полицейский, засовывая камень обратно в карман. — Не для меня», — поделились после своей поездки журналисты New York Times.
В компании Китая и ОАЭ
Идея снятия
«Это те страны, которые и до этого с сомнением относились к необходимости санкций», — отмечает Брэд Брукс-Рубин, экс-советник Госдепартамента США по вопросам конфликтных алмазов, а теперь — управляющий директор неправительственной организации Enough Project, следящей за ситуацией в регионе.
В то время как Африканская ассоциация производителей алмазов подозревает другие страны в неоколониализме и по этой причине, вероятнее всего, поддержит инициативу России, Индия, ОАЭ и Китай в этом вопросе преследуют свои коммерческие интересы, отмечает Брукс-Рубин в разговоре с Русской службой Би-би-си.
13 стран Африканской ассоциации производителей алмазов состоят в Кимберлийском процессе и имеют право голоса. С учетом Индии, ОАЭ и Китая — Россия может заручиться неплохой поддержкой.
Впрочем, вряд ли у России получится добиться снятия санкций с ЦАР до конца 2019 года, считает эксперт, знакомый с принятием решений странами-участницами Кимберлийского процесса. Обычно организации требуется больше времени.
Москва, считает он, своими текущими заявлениями готовит себе почву на 2020 год, когда председательство в процессе позволит стране формировать повестку, направлять фокус внимания на ЦАР и лоббировать свои интересы. Именно это, считает эксперт, позволит России заручиться поддержкой и других членов организации, тем более что сама идея легализации алмазного рынка в ЦАР не кажется такой уж неразумной.
«Было бы правильным сказать, что эмбарго не работает, — резюмирует Брэд Брукс-Рубин. — Но просто снять его — тоже неправильное решение. Конечно, легко говорить, что все это (контрабанда — Би-би-си) — вина ЦАР. Но на самом деле алмазы идут на другие рынки — в Индию, в Дубай, возможно, и в Россию. А это все страны-участницы Кимберлийского процесса, и они должны остановить это».
Конфликт интересов не учитывается
Кимберлийский процесс не стремится регулировать возможные конфликты интересов, в уставе нет подобных пунктов, что дает странам-участницам возможность открыто защищать свои бизнес-интересы.
В конце октября российский лидер Владимир Путин встретился в Сочи с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Путин назвал ЦАР перспективным партнером и всячески приветствовал сотрудничество двух стран. Президент России
Россия и ЦАР уже давно не просто составляют списки перспективных проектов, а активно сотрудничают: Москва
Кроме того, Фостен-Арканж Туадера в интервью РИА Новости
Правительство Центральноафриканский Республики приветствовало россиян, чей приход в ЦАР ассоциируют со стабильностью, которая, в свою очередь, должна позволить стране заработать больше денег на продаже алмазов.
«Восстание дорого обошлось нашей стране, —
Правда, хорошо знающие регион бизнесмены (они попросили не называть их имен из опасений, что это может навредить их бизнесу в Африке), с которыми пообщалась Би-би-си, уверены, что у инициативы России в Кимберлийском процессе нет далекоидущих последствий: вряд ли серьезные российские компании действительно готовы работать в ЦАР, где настолько нестабильная и зачастую опасная обстановка.
Впрочем, некоторые российские бизнесмены уже сейчас могут осуществлять успешные проекты в ЦАР, утверждают российские СМИ. Об этом широко заговорили после того, как 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике
Сам Пригожин в комментарии Би-би-си
Несмотря на это, издание Corbeau News
По объему добычи алмазов ЦАР не занимает лидирующих позиций, но здесь добываются более крупные — в каратах — алмазы, чем, например, в России, отмечают эксперты. Это само по себе может заинтересовать Москву. Но снятие с ЦАР санкций, предполагают в Enough Project, даст России возможность зацементировать свое политическое влияние в регионе и откроет свободный доступ и к другим ресурсам, например, к золоту.
Пока же одним из лидеров по влиянию в регионе остается Китай. Товарооборот Китая с Африкой в прошлом году
Для сравнения: по итогам 2019 года объем товарооборота России со странами Африки
Опрошенные Би-би-си эксперты не уверены, что у России есть перспективы в соревновании с такими игроками в регионе, а у серьезных российских компаний есть желание заниматься бизнесом в ЦАР. Но поддержка России в Кимберлийском процессе может дать миру сомнительного свойства сигнал о том, что ЦАР теперь открыта для бизнеса.
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Время для таких заявлений как нельзя более удачное: с 2020 года Россия будет председательствовать в Кимберлийском процессе - международной организации по борьбе с...
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