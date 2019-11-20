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В Лондоне миллионом ярких огней засверкали королевские ботанические сады
21.11.2019 07:09 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПосетителей ждут несколько световых инсталляций вдоль тропы протяженностью почти 3 километра: водопад рождественских огней, подсвеченные деревья и световые проекции на фасаде знаменитой оранжереи "Пальмовый дом". Путешествие сопровождается праздничной музыкой. Фестиваль света проходит в садах Кью уже 7-й год подряд и завершится 5 января.
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Посетителей ждут несколько световых инсталляций вдоль тропы протяженностью почти 3 километра: водопад рождественских огней, подсвеченные деревья и световые...
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