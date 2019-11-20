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США анонсировали начало поставок природного газа на Украину
21.11.2019 07:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАмериканский корабль с голубым топливом уже находится в пути, сообщило посольство Штатов в Киеве. Отмечается, что "это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости". Напомним, США, Польша и Украина подписали газовое соглашение 31 августа.
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Американский корабль с голубым топливом уже находится в пути, сообщило посольство Штатов в Киеве. Отмечается, что "это еще один шаг в предоставлении помощи Украине...
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