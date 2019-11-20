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Жертвами взрыва на складе пиротехники в Сицилии стали 4 человека
21.11.2019 07:05 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНе менее 4 человек погибло от взрыва на складе пиротехники на итальянском острове Сицилия. Среди жертв - жена владельца фирмы. По данным местной прессы, еще как минимум 2 человека пострадали - один из них в тяжелом состоянии. Еще один человек пропал без вести. Инцидент произошел на складе, который принадлежит частной компании по производству петард и комплектующих для фейерверков. Причины происшествия выясняются.
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Не менее 4 человек погибло от взрыва на складе пиротехники на итальянском острове Сицилия. Среди жертв - жена владельца фирмы. По данным местной прессы, еще как...
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