В Кремле прокомментировали видео жестокого убийства в Сирии с участием российского наемника

Источник материала: Tut.by

Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии», — сказал он, комментируя появившийся в интернете соответствующий ролик. «В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось», — добавил Песков. Он заметил, что пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления является россиянином.

По словам представителя Кремля, он не успел посмотреть этот видеоролик. На вопрос о том, знают ли в Кремле о преступлениях частных военных компаний, бойцам одной из которых ряд СМИ приписывают участие в этом инциденте, Песков ответил отрицательно. «Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента», — пояснил он. На этом же основании он переадресовал вопрос о перспективах расследования этого инцидента российскими следственными органами в соответствующие структуры.

Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не принимает никаких решений о работе такого рода компаний в Сирии. «Я могу говорить только о деятельности российских Вооруженных сил и их подразделений, которые действуют в соответствии с приказами Верховного главнокомандующего», — сказал он.

Накануне «Новая газета» сообщила , что на опубликованном два года назад видео жестокого убийства мужчины в Сирии нашла бойца ЧВК «Вагнера».