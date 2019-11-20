ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Украины ответил Коломойскому на предложение о самом быстром способе помириться с РФ

21.11.2019 20:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Отвечать за международную политику должен глава государства, а не «любой бизнесмен», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Украинская правда».


Фото: пресс-служба президента Украины

Так он прокомментировал слова украинского олигарха Игоря Коломойского, заявившего в интервью газете The New York Times, что Киеву надо улучшать отношения с Россией и что сделать это можно за $ 100 млрд.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество <…> Это решение все же государственное», — сказал Зеленский.

В середине ноября Коломойский в интервью американскому изданию посоветовал Киеву восстановить отношения с Москвой и порвать с Западом. По его словам, западные страны лишь используют Украину для того, чтобы ослабить Россию, и при этом не дают Киеву полноценного доступа на свои рынки и не оказывают необходимую финансовую помощь. По его словам, Украина должна взять у Москвы $ 100 млрд, решив таким образом проблемы и наладив отношения между странами. Олигарх также добавил, что западные страны никогда не примут Украину в состав ЕС и НАТО и ей стоит признать это.

Российские сенаторы, комментируя предложение Коломойского о дружбе между странами за деньги, назвали его бессмысленным.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отвечать за международную политику должен глава государства, а не «любой бизнесмен», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Кремле прокомментировали видео жестокого убийства в Сирии с участием российского наемника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика