Президент Украины ответил Коломойскому на предложение о самом быстром способе помириться с РФ

Источник материала: Tut.by

Отвечать за международную политику должен глава государства, а не «любой бизнесмен», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Украинская правда» .



Фото: пресс-служба президента Украины

Так он прокомментировал слова украинского олигарха Игоря Коломойского, заявившего в интервью газете The New York Times, что Киеву надо улучшать отношения с Россией и что сделать это можно за $ 100 млрд.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество <…> Это решение все же государственное», — сказал Зеленский.

В середине ноября Коломойский в интервью американскому изданию посоветовал Киеву восстановить отношения с Москвой и порвать с Западом. По его словам, западные страны лишь используют Украину для того, чтобы ослабить Россию, и при этом не дают Киеву полноценного доступа на свои рынки и не оказывают необходимую финансовую помощь. По его словам, Украина должна взять у Москвы $ 100 млрд, решив таким образом проблемы и наладив отношения между странами. Олигарх также добавил, что западные страны никогда не примут Украину в состав ЕС и НАТО и ей стоит признать это.

Российские сенаторы, комментируя предложение Коломойского о дружбе между странами за деньги, назвали его бессмысленным.