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Президент Украины ответил Коломойскому на предложение о самом быстром способе помириться с РФ
21.11.2019 20:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отвечать за международную политику должен глава государства, а не «любой бизнесмен», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит
Так он прокомментировал слова украинского олигарха Игоря Коломойского, заявившего в интервью газете The New York Times, что Киеву надо улучшать отношения с Россией и что сделать это можно за $ 100 млрд.
«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество <…> Это решение все же государственное», — сказал Зеленский.
В середине ноября Коломойский в интервью американскому изданию
Российские сенаторы, комментируя предложение Коломойского о дружбе между странами за деньги, назвали его бессмысленным.
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Отвечать за международную политику должен глава государства, а не «любой бизнесмен», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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