Путин связал гибель людей после взрыва в Северодвинске с испытанием уникального оружия

Источник материала: Tut.by

Президент Владимир Путин заявил, что в ходе инцидента в Северодвинске, где при взрыве погибли люди, велась разработка не имеющего аналогов оружия, сообщает агентство РИА «Новости» .



Фото: пресс-служба Кремля

«Несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — сказал Путин на церемонии вручения орденов Мужества вдовам погибших в августе под Северодвинском.

Президент также отметил, что оружие, над которым работали погибшие, «призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед», сообщает ТАСС . «Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны», — добавил Путин.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. По данным «Росатома», ЧП случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате случившегося погибли пять человек .

Путин впервые прокомментировал случившееся в Архангельской области 19 августа, во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он не стал уточнять, что именно произошло, заявив лишь, что погибшие и пострадавшие «выполняли важнейшую государственную функцию». Тогда же президент заявил, что в результате инцидента повышения радиационного фона в регионе зафиксировано не было.

Спустя два дня на пресс-конференции с финским президентом Саули Ннинисте Путин охарактеризовал события в Северодвинске «мероприятиями военного характера» и именно этим объяснил ограничения доступа к информации о случившемся. При этом президент заявил о необходимости «наладить эффективную систему обмена информацией», — объяснил он.

Позже вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» заявил, что подобные аварии случаются «при создании принципиально новых образцов техники». Добавлять к этому он ничего не стал, заявив, что «исчерпывающий комментарий дал главнокомандующий».

Свои версии ЧП под Северодвинском выдвигали и за рубежом. Так, глава Пентагона Марк Эспер 22 августа предположил, что случившееся в Архангельской области связано с попытками России расширить свой ядерный арсенал.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что взрыв произошел во время испытаний ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», о которой Путин упоминал в послании Федеральному собранию. Этой же версии придерживался и президент США Дональд Трамп. 13 августа он в своем Twitter без всяких сомнений написал, что взорвалась именно ракета «Буревестник» (Skyfall по классификации США), и заявил, что его страна располагает более продвинутыми системами.