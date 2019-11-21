|
Путин связал гибель людей после взрыва в Северодвинске с испытанием уникального оружия
21.11.2019 22:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Владимир Путин заявил, что в ходе инцидента в Северодвинске, где при взрыве погибли люди, велась разработка не имеющего аналогов оружия, сообщает агентство
«Несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — сказал Путин на церемонии вручения орденов Мужества вдовам погибших в августе под Северодвинском.
Президент также отметил, что оружие, над которым работали погибшие, «призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед», сообщает
8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. По данным «Росатома», ЧП случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате случившегося
Путин
Спустя два дня на пресс-конференции с финским президентом Саули Ннинисте Путин охарактеризовал события в Северодвинске «мероприятиями военного характера» и именно этим объяснил ограничения доступа к информации о случившемся. При этом президент заявил о необходимости «наладить эффективную систему обмена информацией», — объяснил он.
Позже вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» заявил, что подобные аварии случаются «при создании принципиально новых образцов техники». Добавлять к этому он ничего не стал, заявив, что «исчерпывающий комментарий дал главнокомандующий».
Свои версии ЧП под Северодвинском выдвигали и за рубежом. Так, глава Пентагона Марк Эспер 22 августа предположил, что случившееся в Архангельской области связано с попытками России расширить свой ядерный арсенал.
Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что взрыв произошел во время испытаний ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», о которой Путин упоминал в послании Федеральному собранию. Этой же версии придерживался и президент США Дональд Трамп. 13 августа он в своем Twitter без всяких сомнений написал, что взорвалась именно ракета «Буревестник» (Skyfall по классификации США), и заявил, что его страна располагает более продвинутыми системами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, Россия намерена и дальше совершенствовать это оружие. Путин уверен, что оно обеспечит суверенитет на десятилетия вперед. Вдовам погибших...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)