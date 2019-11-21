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«Путин ничего не знал об этом». Президент Сербии рассказал о раскрытии сети российских шпионов

22.11.2019 07:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видеозапись, на которой сотрудник российских спецслужб передает деньги гражданину Сербии в Белграде, оказалась подлинной. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступив после заседания Совета национальной безопасности, которое он созвал после появления в YouTube скандального видео. Об этом сообщает «Голос Америки».

По словам Вучича, сербские спецслужбы раскрыли широкомасштабную разведывательную операцию, которую совместно осуществляли российские шпионы и сербские военные.

Запечатленный на видео передающий деньги россиянин — это подполковник Георгий Клебан, бывший сотрудник военного атташе в посольстве России в Белграде. Его сербский визави — офицер сербской армии в отставке. Вучич назвал лишь его инициалы — З.К.

По словам президента, встреча состоялась в декабре прошлого года. Вучич не уточнил, кто именно осуществил видеосъемку встречи Клебана с З.К.

«В нескольких случаях сербские спецслужбы собрали аудио- и видеодоказательства контактов между подполковником Клебаном и служащими сербской армии», — заявил президент во время пресс-конференции.

Вучич заявил, что у Сербии есть доказательства в отношении других российских шпионов, упомянув о десяти контактах с тремя источниками. Он также обвинил военных представителей нескольких западных стран в шпионаже в Сербии.

Однако президент добавил, что шпионский скандал не должен повредить российско-сербским отношениям, так как, по словам Вучича, «президента Путина об этом не проинформировали».

«Мы не изменим свою политику в отношении России, которую мы рассматриваем как братскую и дружественную страну…, но мы усилим нашу защиту в области разведки… Сегодня я спросил российского посла об одной-единственной вещи. Я спросил его: „Зачем?“» — сказал Вучич.

Видео: Kdjuey Lskduf

Накануне, напомним, президент Сербии поручил проверить достоверность информации о попытке вербовки сербского офицера «военным атташе России». На ролике, появившемся в YouTube, двое неизвестных обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке в Белграде. На записи видно, как один из мужчин позднее садится в машину, достает из сумки конверт, а оттуда банкноты и считает их.

 
 
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Однако президент добавил, что шпионский скандал не должен повредить российско-сербским отношениям, так как, по словам Вучича, «президента Путина об этом не...
 
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