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Сегодня в Вильне перезахоронят Кастуся Калиновского и других повстанцев

22.11.2019 09:32 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Останки руководителя восстания 1863-1864 года Кастуся Калиновского и его соратников-повстанцев 22 ноября перезахоронят в Вильнюсе на кладбище Расу.

Напомним, осенью 2017 года в Вильнюсе на горе Гедимина после оползня были найдены четыре могилы. Эксперты установили, что на 95% останки в них принадлежат казненным повстанцам 1863 года. Среди них – белорусский деятель Зыгмунт Сераковский и руководитель восстания Кастусь Калиновский.

Личность Калиновского была идентифицирована учеными на 95% после сопоставления формы черепа, способа казни, учета возраста, роста и иных факторов. Ученые установили таким образом двадцать имен повстанцев.

Литовские власти решили, что повстанцев перезахоронят в часовне на кладбище Расу, где покоится немало белорусских деятелей. Несколько дней жители Вильнюса, а также гости города (в том числе многочисленные белорусы) будут прощаться с повстанцами. 22 ноября состоится торжественное перезахоронение. От Беларуси будет и официальная делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.

Польшу представляет президент Анджей Дуда. От Украины и Латвии прибыли представители правительств.

Во время торжественной церемонии останки повстанцев доставят в Виленский кафедральный собор, а потом перевезут на кладбище Расу, пишет kp.by. Прямые трансляции из Вильни начнутся в 9:30-10:00.

В сентябре нынешнего года активисты и историки инициировали сбор подписей под обращением к литовскому Сейму с просьбой переправить в Беларусь для перезахоронения останки Кастуся Калиновского.

Кастусь Калиновский (1838-1864) - национальный герой Беларуси. Он не только руководил освободительным восстанием, но и издавал белорусскоязычную «Мужыцкую праўду». Оставил нам свои знаменитые «Письма из-под виселицы».

 
 
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Останки руководителя восстания 1863-1864 года Кастуся Калиновского и его соратников-повстанцев 22 ноября перезахоронят в Вильнюсе на кладбище Расу.
 
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