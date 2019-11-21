Советник Путина считает, что тот не пойдет на третий срок: «Он не собирался быть у власти 19 лет»

Источник материала: Tut.by

Экс-руководитель администрации президента Валентин Юмашев во время интервью с Владимиром Познером предположил, что Владимир Путин не пойдет на новый, третий президентский срок в 2024 году.



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«Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — заявил Юмашев.

По мнению Юмашева, в 1999 году, перед началом исполнения обязанностей президента, Путин не думал о том, что он задержится на этом посту. «На мой взгляд (а я в этом уверен на 100%, не на 99%), конечно же, когда Путин 31 декабря пришел, он был уверен, что дай бог один срок, а если два срока — он будет самым счастливым человеком на свете и сможет через два срока наконец-то отдохнуть», — сказал Юмашев. По его словам, Владимир Путин за время работы в Кремле и во власти до этого неоднократно высказывал намерение «отдохнуть», уйти в отставку — в 1997, 1998 и 1999 годах.

«Для него была задача отработать первый срок, потом второй. Но потом возникала некая новая ситуация, и в 2008 году он принял решение, что президентом станет [Дмитрий] Медведев, а он станет премьер-министром. Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет», — сказал Юмашев.

Валентин Юмашев был руководителем администрации президента Бориса Ельцина с марта 1997-го по декабрь 1998 года. Сейчас он является советником президента на общественных началах и занимается бизнесом.

Владимир Путин пришел в Кремль в 1997 году, став заместителем руководителя администрации президента России и главой Главного контрольного управления. В мае 1998 года Ельцин назначил Путина первым заместителем Юмашева, а уже в июле он стал директором ФСБ. С августа 1999 года он возглавлял правительство, а 31 декабря в связи с досрочным уходом в отставку президента занял пост временно исполняющего обязанности главы государства.

В соответствии с Конституцией РФ одно и то же лицо не может занимать пост президента более чем два срока подряд. С 2000 года Владимир Путин дважды занимал пост президента: в соответствии с действовавшими тогда нормами конституции оба срока длились по четыре года. С 2008 по 2012 год Путин возглавлял правительство при президенте Дмитрии Медведеве, однако в 2012 году по итогам выборов вновь возглавил государство (63,6% голосов).

На голосовании в марте 2018 года Путин получил 76,69% голосов избирателей, его ближайший конкурент, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, — 11,77%. Полномочия Владимира Путина должны истечь в 2024 году. В октябре 2024 года ему должно исполниться 72 года.