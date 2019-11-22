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Авеню Брежнева, бульвар председателя Мао: зачем в Зимбабве массово переименовывают улицы?

23.11.2019 01:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Зимбабве ведет массовую кампанию по переименованию улиц и правительственных зданий в столице Хараре и других городах. Как сообщила официальная газета Herald, большинство улиц будут переименованы в честь национальных героев Зимбабве, а также «деятелей национального движения региона».


Фото: Reuters

Так, в столице Хараре появятся авеню Агостиньо Нето (первый президент независимой Анголы), Патриса Лумумбы и Гамаля Абделя Нассера.

Однако значительная часть улиц в Хараре и других населенных пунктах Зимбабве — в общей сложности около десятка — получат имя нынешнего президента Эммерсона Дамбудзо Мнангагвы, который пришел на смену Роберту Мугабе, находившемуся у власти 37 лет.

Один из проспектов Хараре назовут в честь Леонида Брежнева.

Имя советского генсека получит Файф-авеню, на которой располагается российское посольство, а также еще несколько дипмисий зарубежных государств.

Дипломатические отношения между Зимбабве и СССР были установлены в 1981 году, всего лишь за год до смерти Брежнева.

Среди других известных людей, имена которых теперь будут носить зимбабвийские улицы и бульвары, — бывший лидер Кубы Фидель Кастро и основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун. Улица в честь последнего получит название «бульвар Председателя Мао»

По словам и.о. министра информации, рекламы и телерадиовещания Манголисо Ндлову, для работы над новыми названиями была создана специальная комиссия.

«Правительство приняло к сведению, что через выбор названия каждая община или сообщество выражает свою индивидуальность и культуру, рассказывает свою историю и демонстрирует свою приверженность своим ценностям, убеждениям, нормам и взгляду на мир», — сказал он.

Решение властей понравилось не всем.

Оппоненты считают, что оно в первую очередь продиктовано тщеславием, в частности действующего президента, и никоим образом не способствует снижению гигантской инфляции в стране.

Мнангагве сменил Мугабе в ноябре 2017 года, пообещав стране «новую демократию». Политический кризис, приведший к отставке Мугабе, начался с увольнения Мнангагве, занимавшего тогда пост вице-президента. Это привело ко всеобщему возмущению, и в ситуацию вмешалась правящая партия и военные.

Многие надеялись, что с уходом Мугабе в стране начнутся настоящие перемены, но, как отмечают международные обозреватели, заметных демократических изменений не произошло, и взбунтовавшиеся сторонники бывшего лидера лишь не допустили к президентству его супругу Грейс Мугабе.

 
 
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Большинство улиц будут переименованы в честь национальных героев Зимбабве, а также «деятелей национального движения региона».
 
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