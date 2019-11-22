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Советник президента РФ рассказал, кого еще Ельцин рассматривал в качестве своего преемника

23.11.2019 00:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый президент России Борис Ельцин выбирал своим преемником Владимира Путина из порядка 10 кандидатов. Об этом рассказал Валентин Юмашев, возглавлявший в конце 1990-х администрацию президента РФ Бориса Ельцина, а ныне занимающий пост советника Путина на общественных началах, в интервью журналисту Владимиру Познеру в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы» в «Ельцин центре» в Екатеринбурге в пятницу.


Борис Ельцин и Владимир Путин. Фото: Reuters

«[У Ельцина] в списке было около 10 кандидатов. Он подумал о том, что [Путин] — это человек, который был первым замом у [Анатолия] Собчака, значит он понимает, как работает хозяйство, это человек, который прошел администрацию президента, был сначала просто замом, потом стал первым замом, человек с таким опытом», — сказал Юмашев.

«Я думаю, что в этот момент, когда он стал первым замом главы администрации [это 1998 год], Ельцин подумал о нем, как о кандидате», — рассказал он, отметив, что первое время Путину тяжело было работать в администрации, и он даже хотел сменить работу из-за того, что мало времени оставалось на семью.

Юмашев пояснил, что сначала номером один для Ельцина был Борис Немцов. «Борис Николаевич его даже представлял лидерам зарубежных стран, они были вместе в командировке <…> И в принципе для Бориса Николаевича в тот момент было очевидно, что для него это кандидат номер один», — отметил он, пояснив, что позднее рейтинг Немцова упал.

По мнению Юмашева, «администрация президента у Ельцина была одной из самых сильных команд».

В 1997—1998 годах Юмашев возглавлял администрацию президента РФ Бориса Ельцина, в 1996—1997 и 1998−1999 годах был советником главы государства. 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления «Ельцин Центра» Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Юмашев также является супругом Татьяны Юмашевой (Дьяченко) — дочери Бориса Ельцина.

 
 
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