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Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

24.11.2019 14:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом. Комментарий Лаврова опубликован на сайте министерства, передает РБК.


Лавров описал случай, произошедший во время одной из Генассамблей в Нью-Йорке, когда отношения между Москвой и Пекином «были не самые лучшие». Дипломата вместе с постпредом США при ООН при выходе из переговорной комнаты в здании ООН облили красной краской. Как заявил Лавров, это сделали радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН: «Better red than dead» — «Лучше быть красным, чем мертвым», — продолжил Лавров. Он отметил находчивость Трояновского, которая проявлялась «и в мелких, и в самых серьезных делах».

Дипломатическая карьера Трояновского началась в Лондоне, где он работал в созданном по договоренности между СССР, США и Великобританией совместном комитете по ведению психологической войны против Германии. Он занимал должности посла СССР в Японии и в КНР, а также постпреда СССР при ООН. В 1999 году получил звание заслуженного работника дипломатической службы России. Трояновский умер в декабре 2003 года в Москве.

Фразу «Better red than dead» часто приписывают британскому философу Бертрану Расселу, который в 1958 году написал: «Если не останется никаких альтернатив, кроме коммунистического господства или исчезновения человеческой расы, первая альтернатива — меньшее из двух зол».

 
 
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Лавров описал случай, произошедший во время одной из Генассамблей в Нью-Йорке, когда отношения между Москвой и Пекином «были не самые лучшие».
 
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