|
Миллиардер Майкл Блумберг выдвинулся в президенты США
24.11.2019 19:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг объявил, что намерен побороться за пост президента США от Демократической партии. «Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку», — написал Блумберг в твиттере.
«Он [Трамп] олицетворяет угрозу существования нашей страны и наших ценностей. Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба. Ставки высоки как никогда. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать возрождать Америку», — сказано в
Кандидат отказался от пожертвований, заявив, что сам полностью профинансирует свою кампанию. По данным
По данным последних опросов, среди претендентов на выдвижение от Демократической партии
Голосования в штатах по поводу выдвижения кандидата от демократов начнутся в феврале 2020 года. Съезд партии, на котором будет окончательно определен кандидат, состоится 13 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку», - написал Блумберг в твиттере.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)