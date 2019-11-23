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Миллиардер Майкл Блумберг выдвинулся в президенты США

24.11.2019 19:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг объявил, что намерен побороться за пост президента США от Демократической партии. «Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку», — написал Блумберг в твиттере.


Майкл Блумберг. Фото: Википедия

«Он [Трамп] олицетворяет угрозу существования нашей страны и наших ценностей. Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба. Ставки высоки как никогда. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать возрождать Америку», — сказано в заявлении Блумберга.

Кандидат отказался от пожертвований, заявив, что сам полностью профинансирует свою кампанию. По данным источников CNN, Блумберг, который раньше считал, что претендентов-демократов слишком много, и не вступал в гонку, теперь уверен, что никто из них не сможет победить Трампа. Поэтому он выдвинулся сам.

По данным последних опросов, среди претендентов на выдвижение от Демократической партии лидируют бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. На третьем месте находится сенатор Элизабет Уоррен.

Голосования в штатах по поводу выдвижения кандидата от демократов начнутся в феврале 2020 года. Съезд партии, на котором будет окончательно определен кандидат, состоится 13 июля.

 
 
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«Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку», - написал Блумберг в твиттере.
 
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