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В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец

24.11.2019 23:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 000 овец. В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.

На борту судна было 22 члена экипажа — граждане Сербии. Все они были спасены.

На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец.

«Мы уже спасли небольшое количество [овец]. Они плавали в море», — сказала Би-би-си пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце Стойка Анамария.

Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.


Изображение: ISU CONSTANTA / bbc.com

Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.

«Он упал в море, но его очень быстро спасли», — сказала Анамария, добавив, что с остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Судно покинуло порт Мидия приблизительно в 12:00 по местному времени и направлялось со своим грузом в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.

Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина — почти 85 метров, вместимость — 3785 тонн.


Часть овец удалось спасти. Изображение: ISU CONSTANTA / bbc.com

Изображение: ISU CONSTANTA / bbc.com

По данным румынских СМИ, судно прибыло в порт Мидия накануне, 23 ноября, из ливийской столицы Триполи.

Порт Мидия используется преимущественно для поставок сырой нефти для расположенных рядом промышленных и нефтехимических объектов.

 
 
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В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны.
 
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