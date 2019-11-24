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В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
24.11.2019 23:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 000 овец. В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны.
Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.
На борту судна было 22 члена экипажа — граждане Сербии. Все они были спасены.
На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец.
«Мы уже спасли небольшое количество [овец]. Они плавали в море», — сказала Би-би-си пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце Стойка Анамария.
Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.
Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.
«Он упал в море, но его очень быстро спасли», — сказала Анамария, добавив, что с остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.
Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.
Судно покинуло порт Мидия приблизительно в 12:00 по местному времени и направлялось со своим грузом в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.
Согласно информации на сайте
По данным румынских СМИ, судно прибыло в порт Мидия накануне, 23 ноября, из ливийской столицы Триполи.
Порт Мидия используется преимущественно для поставок сырой нефти для расположенных рядом промышленных и нефтехимических объектов.
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В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны.
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