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Франция и Италия пострадали от дождей, есть жертвы

25.11.2019 06:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильные дожди привели к наводнениям и разрушениям на юге Франции и в северо-западных регионах Италии. На юге Франции в результате непогоды погибли три человека, еще один считается пропавшим без вести. Между Ниццой и Тулоном несколько раз прекращалось движение поездов. Из-за вышедших из берегов рек было перекрыто множество дорог, пишет DW.


Рокбрюн-Сюр-Аржан, Франция, 24 ноября 2019 года. Фото: Reuters

В итальянском регионе Лигурия неподалеку от города Савона обрушился 30-метровый участок автомобильного моста на скоростной магистрали А6 в направлении Турина. Причиной крушения мог стать оползень, сообщили власти региона. По предварительным данным, жертв нет. Как сообщили власти региона, из-за многодневных дождей более 370 человек отрезаны от внешнего мира, еще 120 человек эвакуированы.

В Турине, административном центре региона Пьемонт, из-за непогоды отменен марафон, поскольку уровень воды в реке По достиг критической отметки. В Генуе вышедшая из берегов река Польчевера затопила прилегающий к ней район. В этом районе города в 2018 году обрушился мост скоростной магистрали, тогда погибло 43 человека. В долине Аосты в итальянских Альпах более 1000 человек оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода снежных лавин.

В Венеции в воскресенье снова поднялся уровень воды в лагуне до отметки 130 сантиметров выше нормы. Крупное наводнение в Венеции в последнее время было зафиксировано 12 ноября, тогда уровень воды достиг 187 сантиметров выше нормы.

 
 
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Продолжающиеся несколько дней сильные дожди привели к наводнениям и оползням на юге Франции и северо-западе Италии. Во Франции погибли три человека, еще один...
 
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