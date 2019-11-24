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В Боливии подписали законопроект, запрещающий Моралесу участвовать в выборах
25.11.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала законопроект об отмене результатов президентских выборов 20 октября и о проведении нового всеобщего голосования. Ранее его единогласно одобрили обе палаты боливийского парламента.
Новый законопроект фактически лишает возможности участвовать в выборах бывшего президента Боливии Эво Моралеса, находившегося у руля почти 14 лет.
Подписанный закон также предусматривает назначение в ближайшие 20 дней новых членов высшего избирательного суда, которые и назначат дату новых выборов.
Моралес
Сейчас бывший президент
Без Моралеса?
Одобренный конгрессом законопроект запрещает баллотироваться на пост президента тем кандидатам, которые занимали эту должность два срока подряд. Таким образом экс-президент Боливии Эво Моралес не сможет принять участие в президентской гонке.
«Кворум палаты депутатов единогласно принял проект закона «Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении палаты депутатов в
Ранее законопроект одобрила палата сенаторов. Жанин Аньес написала в Twitter, что подпишет документ в воскресенье в 10 часов утра (17.00 по минскому времени).
Аньес ранее говорила, что не будет подписывать закон, предусматривающий защиту экс-президента Боливии Эво Моралеса от уголовного преследования.
«Я приняла ясное и твердое решение: я не буду подписывать этот закон. Мы не можем предоставлять защиту тем, кто обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними», — сказала она.
Накануне министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подал жалобу на Моралеса в прокуратуру, обвинив экс-президента в призывах к мятежу и терроризме.
Мурильо утверждал, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер якобы дает советы о том, как организовать блокаду столицы страны Ла-Паса.
Скандальные выборы
Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии акций протеста по поводу результатов президентских выборов. Оппонент Моралеса Карлос Меса и его сторонники заявили о нарушениях в ходе голосования, отказались признавать итоги выборов, и потребовали проведения нового голосования.
Международные наблюдатели также заявили о нарушениях на выборах. Представители Организации американских государств обнаружили поддельные подписи и массовые манипуляции с результатами.
Сам Моралес утверждал, что победил в первом туре и получил мандат на четвертый президентский срок. Однако это шло вразрез с результатами референдума 2016 года, запретившего ему занимать этот пост в четверый раз.
После нескольких недель протестов командующей вооруженными силами Уильямс Калиман призвал Моралеса подать в отставку.
В интервью Би-би-си Моралес
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Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала законопроект об отмене результатов президентских выборов 20 октября и о проведении нового...
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