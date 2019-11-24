Экс-мэр Горловки в самопровозглашенной ДНР оказался украинским разведчиком

Источник материала: Tut.by

Бывший народный мэр Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После пяти лет работы под прикрытием на территории Донбасса он прибыл в Киев и пообщался с журналистами, сообщает « ТСН.Тиждень ».

«Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — рассказал о себе Эдуард Матюха.

«Эдуард — это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях», — сообщил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

В мае 2014 года Матюху выбрали в Горловке «исполняющим обязанности мэра», но он пробыл на посту недолгое время.

Сам Матюха подчеркнул, что ушел с должности мэра из-за искусственно созданного конфликта между группировками сепаратистов. Он утверждает, что это и было его первым заданием — поссорить их.

В сюжете на украинском телевидении рассказали, что после этого он, будучи первым секретарем городского комитета Коммунистической партии, собирал информацию о действиях России и налаживал контакты с российскими коммунистами из КПРФ.

По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ответственным за эту координацию человеком от Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.

Матюха также рассказал, что в 2018 году россияне рассматривали планы реанимации проекта «Новороссия».

«Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым», — пояснил он.

По словам разведчика, в России также рассматривают вариант проведения очередного референдума о включении отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав РФ.

Авторы сюжета сообщили, что жена Матюхи все эти годы не виделась с мужем, не знала о его работе на разведку и спецзадании и думала, что он работает на сепаратистов.