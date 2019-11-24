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россиянина и украинца на машине с белорусскими номерами задержали по делу о референдуме в Каталонии
25.11.2019 08:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В расследование Испании о вмешательстве российских спецслужб по делу о вмешательстве в референдум в Каталонии фигурируют гражданин Украины и гражданин России, арестованные 4 октября 2018 года в провинции Жирона. Об этом сообщает издание
Как отмечается, мужчин задержали, когда они направлялись во Францию на зарегистрированном в Беларуси Mercedes. Издание утверждает, что при осмотре автомобиля была найдена граната M-75.
Национальная судебная коллегия Испании связывает обоих задержанных с Денисом Сергеевым, который якобы является старшим офицером российской военной разведки (ГРУ). Как пишет газета со ссылкой на данные Bellingcat показал, что этот человек посетил Барселону как минимум два раза под именем Сергея Федотова, один раз — за несколько дней до референдума в 2017 году.
Ранее газета El Pais со ссылкой на три источника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил и.о. главы МИД Испании Жозепу Боррелю, что ничего не знает о появившейся в некоторых местных СМИ информации о начале расследования из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Об этом испанский дипломат заявил в субботу агентству
Посольство России в Мадриде также не получало уведомлений от компетентных органов Испании в связи с возможным задержанием в Каталонии гражданина России. Об этом российское диппредставительство сообщило в субботу в
Референдум о независимости Каталонии прошел
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Как отмечается, мужчин задержали, когда они направлялись во Францию на зарегистрированном в Беларуси Mercedes. Издание утверждает, что при осмотре автомобиля была...
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