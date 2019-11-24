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Глава ВМС США ушел в отставку. У него был конфликт с Трампом из-за дела «морского котика»

25.11.2019 11:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Военно-морских сил США Ричард Спенсер подал заявление об отставке: глава Пентагона заявил, что утратил к нему доверие. Увольнению предшествовал конфликт между военными и президентом США из-за дела главного старшины спецподразделения «морских котиков» Эдварда Галлахера. Спецназовца подозревали в убийстве пленного боевика в Ираке, с телом которого он сфотографировался. Дональд Трамп активно вмешивался в рассмотрение дела и не позволил ни приговорить Галлахера, ни понизить его в звании. Ричард Спенсер заявил, что больше не может подчиняться такому верховному главнокомандующему.


Ричард Спенсер. Фото: Reuters

Эдварда Галлахера обвиняли в убийстве пленного боевика «Исламского государства» в Ираке в 2017 году. Как отмечает The New York Times, весной 2019 года о поступке Галлахера командованию сообщил его собственный взвод. Несколько «морских котиков» заявили, что он стрелял по гражданским лицам, а также убил охотничьим ножом пленного боевика (NYT утверждает, что террорист был несовершеннолетним). Спецназовцу также предъявили обвинение в препятствовании правосудию за угрозы убийством сослуживцам, сообщившим о его поступках. Показания против него дали сразу шесть «морских котиков».

Тем не менее Галлахер был осужден военным судом лишь за то, что сфотографировался с телом боевика, — в июле 2019 года его понизили в звании за дискредитацию Вооруженных сил. Оправданию способствовали показания одного из спецназовцев, Кори Скотта, которые тот неожиданно дал на суде: Скотт заявил, что это именно он, а не Галлахер убил раненого боевика, перекрыв ему дыхательные пути.

В защиту Галлахера выступал президент США Дональд Трамп. Когда со спецназовца сняли обвинения в убийстве, он написал, что был «рад помочь», а после и вовсе отменил понижение в звании Галлахера, сообщает Associated Press. Заодно президент заявил, что прикажет помиловать бывшего армейского лейтенанта Клинта Лоранса, отбывающего 19-летний срок за убийство двух гражданских лиц, и офицера спецназа Мэтью Л. Голстейна, обвиненного в убийстве безоружного афганца, которого он счел сообщником талибов.

21 ноября Трамп вновь вмешался в расследование. Когда Галлахера вызвали на наблюдательный совет ВМС, который должен решить, оставлять ли его в составе спецподразделения, президент написал в твиттере, что не позволит лишить военного его «трезубца» — символа принадлежности к «морским котикам». «С самого начала это дело рассматривалось очень плохо. Займитесь своим делом!» — заявил Трамп, очевидно, обращаясь к ВМС.

Твит президента сильно разозлил главу ВМС США Ричарда Спенсера, пишет NYT со ссылкой на источники в военном ведомстве. Выступая на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе 23 ноября, он заявил, что не считает сообщение в твиттере «формальным приказом» остановить разбирательство. Неофициально Спенсер пригрозил уйти в отставку, утверждала NYT, однако сам он позже это опроверг.

25 ноября министр обороны США Марк Эспер заявил, что сам потребовал отставки главы ВМС из-за утраты доверия. По данным The Washington Post, Спенсер якобы пытался в обход главы Пентагона договориться с Белым домом о дальнейшей судьбе Галлахера, предложив тому «в частном порядке» уйти в отставку в нынешнем звании, не утратив при этом статуса «морского котика».

После этого глава ВМС подал заявление об отставке, однако ее причиной он недвусмысленно называет действия Трампа. В заявлении, которое цитирует NYT, Спенсер написал, что продолжает считать поддержание дисциплины в рядах ВМС «чрезвычайно серьезным делом». Однако, по его словам, «стало очевидно, что по этому вопросу он больше не находит понимания у верховного главнокомандующего», поэтому не может «с чистой совестью» и в соответствии с данной им присягой подчиняться его приказам.

Трамп в своем твиттере подтвердил отставку Спенсера, поблагодарив его «за службу и преданность». Президент объявил, что место главы ВМС займет посол США в Норвегии адмирал Кен Брейтуэйт.

Говоря о Галлахере, он добавил что «Эдди мирно уйдет в отставку со всеми почестями, которые он заслужил, включая свой трезубец». Однако, по информации NYT, разбирательство по делу спецназовца еще не окончено и слушания по нему состоятся, причем Белый дом не возражал против такого решения.

 
 
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Глава военно-морских сил США Ричард Спенсер подал заявление об отставке - глава Пентагона заявил, что утратил к нему доверие. Увольнению предшествовал конфликт...
 
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