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Глава ВМС США ушел в отставку. У него был конфликт с Трампом из-за дела «морского котика»
25.11.2019 11:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Военно-морских сил США Ричард Спенсер подал заявление об отставке: глава Пентагона заявил, что утратил к нему доверие. Увольнению предшествовал конфликт между военными и президентом США из-за дела главного старшины спецподразделения «морских котиков» Эдварда Галлахера. Спецназовца подозревали в убийстве пленного боевика в Ираке, с телом которого он сфотографировался. Дональд Трамп активно вмешивался в рассмотрение дела и не позволил ни приговорить Галлахера, ни понизить его в звании. Ричард Спенсер заявил, что больше не может подчиняться такому верховному главнокомандующему.
Эдварда Галлахера обвиняли в убийстве пленного боевика «Исламского государства» в Ираке в 2017 году. Как
Тем не менее Галлахер был осужден военным судом лишь за то, что сфотографировался с телом боевика, — в июле 2019 года его
В защиту Галлахера выступал президент США Дональд Трамп. Когда со спецназовца сняли обвинения в убийстве, он
21 ноября Трамп вновь вмешался в расследование. Когда Галлахера вызвали на наблюдательный совет ВМС, который должен решить, оставлять ли его в составе спецподразделения, президент написал в твиттере, что не позволит лишить военного его «трезубца» — символа принадлежности к «морским котикам». «С самого начала это дело рассматривалось очень плохо. Займитесь своим делом!» —
Твит президента сильно разозлил главу ВМС США Ричарда Спенсера, пишет NYT со ссылкой на источники в военном ведомстве. Выступая на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе 23 ноября, он заявил, что не считает сообщение в твиттере «формальным приказом» остановить разбирательство. Неофициально Спенсер пригрозил уйти в отставку,
25 ноября министр обороны США Марк Эспер заявил, что сам потребовал отставки главы ВМС из-за утраты доверия. По
После этого глава ВМС подал заявление об отставке, однако ее причиной он недвусмысленно называет действия Трампа. В заявлении, которое
Трамп в своем твиттере
Говоря о Галлахере, он добавил что «Эдди мирно уйдет в отставку со всеми почестями, которые он заслужил, включая свой трезубец». Однако, по информации NYT, разбирательство по делу спецназовца еще не окончено и слушания по нему состоятся, причем Белый дом не возражал против такого решения.
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Глава военно-морских сил США Ричард Спенсер подал заявление об отставке - глава Пентагона заявил, что утратил к нему доверие. Увольнению предшествовал конфликт...
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