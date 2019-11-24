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«Они денно и нощно тосковали по великому вождю». Ким Чен Ын посетил женскую роту

25.11.2019 13:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил женскую роту и похвалил солдат за старательность. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).


Фото: kcna.kp

Речь идет о роте при войсковой части 5492 КНА, которая расположена на юго-западе страны. Отмечается, что все военнослужащие были очень рады видеть северокорейского лидера. «Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, (…) а они денно и нощно тосковали по великому вождю и, прежде всего, спрашивали о его здоровье», — пишет агентство.

Сообщается, что Ким Чен Ын приехал без предупреждения и был доволен увиденным: он хвалил «военную подготовку солдат, чистоту казарм и разнообразие досуга», а также особо отметил, как женщины готовятся к соревнованиям и участвуют в кружках художественной самодеятельности. Ким Чен Ын попросил продолжать в том же духе, интенсивно заниматься военной подготовкой и «поддерживать курс партии».

Лидер Северной Кореи также проследил за подготовкой командира роты, а во время посещения «заботливо спросил о ее здоровье и семейной жизни». В конце своего визита Ким Чен Ын добавил, что защита родины — это высшее проявление патриотизма. Он призвал женщин и дальше самоотверженно служить Северной Корее.

В середине ноября ЦТАК писало о том, как нынешний лидер страны унаследовал любовь к родине от своего отца, Ким Чен Ира, что отображается во вкусе и стоимости национальной водки КНДР Пхеньянсочжу.

 
 
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил женскую роту и похвалил солдат за старательность.
 
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