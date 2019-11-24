Украинцы назвали пять первоочередных задач для Зеленского и его команды

Источник материала: Tut.by

Большинство жителей Украины довольны политикой, которую проводит президент Владимир Зеленский и его команда. Об этом свидетельствуют данные соцопроса , проведенного Киевским международным институтом социологии и фондом «Демократические инициативы».

По данным исследования, 62% опрошенных позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды: 19% — полностью позитивно и 43% — преимущественно позитивно. Недовольны политикой президента 24%. При этом только 36% считают, что страна движется в правильном направлении, а 39% — что в неправильном.

Среди первоочередных задач для Зеленского и его команды опрошенные назвали:

прекращение огня на Донбассе — 74%;

рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т. д.) — 51%;

снижение тарифов — 37%;

наказание виновных в коррупции должностных лиц — 35%;

уменьшение влияния олигархов на политику — 28%.

Сообщается, что опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, с 4 по 19 ноября текущего года.