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Украинцы назвали пять первоочередных задач для Зеленского и его команды
25.11.2019 19:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Большинство жителей Украины довольны политикой, которую проводит президент Владимир Зеленский и его команда. Об этом свидетельствуют данные
По данным исследования, 62% опрошенных позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды: 19% — полностью позитивно и 43% — преимущественно позитивно. Недовольны политикой президента 24%. При этом только 36% считают, что страна движется в правильном направлении, а 39% — что в неправильном.
Среди первоочередных задач для Зеленского и его команды опрошенные назвали:
Сообщается, что опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, с 4 по 19 ноября текущего года.
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Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, с 4 по 19 ноября текущего года.
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