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Украинцы назвали пять первоочередных задач для Зеленского и его команды

25.11.2019 19:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большинство жителей Украины довольны политикой, которую проводит президент Владимир Зеленский и его команда. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и фондом «Демократические инициативы».

По данным исследования, 62% опрошенных позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды: 19% — полностью позитивно и 43% — преимущественно позитивно. Недовольны политикой президента 24%. При этом только 36% считают, что страна движется в правильном направлении, а 39% — что в неправильном.

Среди первоочередных задач для Зеленского и его команды опрошенные назвали:

  • прекращение огня на Донбассе — 74%;
  • рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т. д.) — 51%;
  • снижение тарифов — 37%;
  • наказание виновных в коррупции должностных лиц — 35%;
  • уменьшение влияния олигархов на политику — 28%.

Сообщается, что опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, с 4 по 19 ноября текущего года.

 
 
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Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, с 4 по 19 ноября текущего года.
 
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