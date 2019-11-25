Зеленский оценил отношения Украины и России

Источник материала: Tut.by

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и России сложные отношения. 26 ноября президент Украины находится с визитом в Эстонии.



Фото: пресс-служба президента Украины

«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал он во время брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, пишет Корреспондент.net . По его словам, «диалог будет начат на нормандской встрече четырех лидеров в Париже».

Зеленский также прокомментировал разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

«По поводу разговора с Путиным — мы обсудили, что довольны, что к нам вернулись наши корабли. Обсудили вопросы, нет всего технического оборудования, которое было, чтобы РФ вернула все, что было, можно и больше… Мы не обсуждали темы нормандской встречи, этот диалог будет 9 декабря», — сказал Зеленский.

Кроме того, поднимался вопрос о новом долгосрочном газовом договоре.

Ранее Зеленский заявлял, что на саммите «нормандской четверки» намерен поднять вопросы о прекращении войны на Донбассе дипломатическим путем, а также возвращении всех пленных.

Напоним, встреча лидеров стран «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря, пройдет она в Париже.