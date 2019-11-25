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В Украине отрапортовали о газовой независимости: Киев четыре года не импортирует российский газ

26.11.2019 18:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 26 ноября, исполняется четыре года с момента, отказалась от закупки природного газа у «Газпрома», так как «Нафтогаз» счел его цену завышенной. С тех пор Киев закупает его по реверсу в странах Европы. Об этом говорится на сайте «Укртрансгаза».


Фото: Reuters

Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, в 2013 году зависимость Украины от России по газу превышала 90%, а «сегодня о ней лишь вспоминают».

«В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а „Нафтогаз“ покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями — лишили Украину газовой и политической зависимости от России», — прокомментировал событие Коболев в Facebook.

Дюссельдорф +

Четыре года назад Украина отказалась от покупки газа в России и закупает его по реверсу в странах Европы. То есть российский газ идет транзитом через территорию Украины европейским потребителям, после чего европейские потребители продают его Украине. Стоимость газа рассчитывается по схеме «Дюссельдорф +»: котировки цены газа в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

Таким образом четкой цены на газ для Украины нет. По данным министерства экономического развития и торговли Украины, средняя стоимость газа для Украины в течение 2019 года колебалась от 174,48 до 317,95 доллара за тысячу кубометров, в то время как цена «Газпрома» составляла бы 238,55 доллара за тысячу кубометров.

Месяц/год Стоимость газа в долларах за тысячу кубометров*
январь 2019 317,95
февраль 2019 290,91
март 2019 263,13
апрель 2019 233,53
май 2019 215,19
июнь 2019 196,44
июль 2019 188,51
август 2019 178,32
сентябрь 2019 174,48
октябрь 2019 199,51
*Данные министерства экономического развития и торговли Украины
 
 
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Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, в 2013 году зависимость Украины от России по газу превышала 90%, а «сегодня о ней лишь вспоминают».
 
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