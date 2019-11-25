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В Украине отрапортовали о газовой независимости: Киев четыре года не импортирует российский газ
26.11.2019 18:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 26 ноября, исполняется четыре года с момента, отказалась от закупки природного газа у «Газпрома», так как «Нафтогаз» счел его цену завышенной. С тех пор Киев закупает его по реверсу в странах Европы. Об этом говорится на
Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, в 2013 году зависимость Украины от России по газу превышала 90%, а «сегодня о ней лишь вспоминают».
«В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а „Нафтогаз“ покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями — лишили Украину газовой и политической зависимости от России», — прокомментировал событие
Дюссельдорф +
Четыре года назад Украина отказалась от покупки газа в России и закупает его по реверсу в странах Европы. То есть российский газ идет транзитом через территорию Украины европейским потребителям, после чего европейские потребители продают его Украине. Стоимость газа рассчитывается по схеме «Дюссельдорф +»: котировки цены газа в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.
Таким образом четкой цены на газ для Украины нет. По данным
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Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, в 2013 году зависимость Украины от России по газу превышала 90%, а «сегодня о ней лишь вспоминают».
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