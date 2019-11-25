«Беларус» штурмует Вильнюс: в Литве прошла акция протеста фермеров

Источник материала: Tut.by

В разных городах Литвы 26 ноября началась акция протеста фермеров. Ее цель — остановить повышение налогов и обратить внимание общества на тяжелое положение аграриев.

Как сообщает Delfi , в акции по всей стране приняли участие от 2 до 3 тысяч фермеров на тракторах, которые мешали движению другого транспорта на дорогах страны. К слову, акция была санкционирована властями, а тракторы по ходу их движения к крупным городам сопровождала полиция.



Фото: Delfi.lt

«Мы не против власти, мы не отказываемся платить налоги. Просто мы хотим показать, что происходит в деревне», — пояснил глава Шальчининкской ассоциации земледельцев Камаль Зульфиев.

По его словам, почти все молочники Шальчининкского района на грани банкротства.

— Людям за килограмм молока платят 21−22 евроцентов. 10 лет назад платили 30−40 центов.

























Фермер говорит, что финансовое положение многих хозяйств является критическим. Банки отказываются финансировать сельское хозяйство, а у людей нет оборотных средств. Весной следует ждать массовые банкротства.

























Как сообщается, в Вильнюсе в акции участвовало 50 тракторов, она прошла без инцидентов, хотя горожане были недовольны образовавшимися из-за протеста пробками.







Фото: Delfi.lt