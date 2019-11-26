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«Коммерсантъ»: Путин и Зеленский пообщаются в Париже с глазу на глаз
26.11.2019 22:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вероятность отдельной встречи президентов РФ и Украины во время саммита в Париже близка к 100%. Об этом
Вероятность того, что помимо саммита в «нормандском формате» в Париже состоится двусторонняя встреча господ Путина и Зеленского, информированный собеседник «Ъ» оценил как близкую к 100%. По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.
Саммит, напомним,
Не меньше его волнует и вопрос возвращения всех пленных.
— Мы хотим всех наших людей вернуть домой. К их семьям, к родителям. Я тоже хочу говорить когда. Если всех — то когда. Для меня ответ на слово «когда» — это конкретные сроки в ближайшее время. Мне тоже очень хочется, я хочу и в этом вопросе понять ответ, — добавил он.
Это будет первая встреча российского и украинского президентов, которые пока общались только по телефону.
Москве и Киеву есть что обсудить помимо урегулирования ситуации на востоке Украины, пишет «Коммерсантъ». Между РФ и Украиной сейчас не только нет прямого авиасообщения, но также введены взаимные запреты на пролет самолетов над территориями двух государств. Одна из самых острых проблем — газовая. Вопрос транзита через Украину пока не решен, и, судя по
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На встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.
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