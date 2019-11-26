«Коммерсантъ»: Путин и Зеленский пообщаются в Париже с глазу на глаз

Источник материала: Tut.by

Вероятность отдельной встречи президентов РФ и Украины во время саммита в Париже близка к 100%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции.

Вероятность того, что помимо саммита в «нормандском формате» в Париже состоится двусторонняя встреча господ Путина и Зеленского, информированный собеседник «Ъ» оценил как близкую к 100%. По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Саммит, напомним, пройдет в Париже 9 декабря. Как рассказал Зеленский , он намерен обсудить прекращение войны на Донбассе, возвращение территорий.

Не меньше его волнует и вопрос возвращения всех пленных.

— Мы хотим всех наших людей вернуть домой. К их семьям, к родителям. Я тоже хочу говорить когда. Если всех — то когда. Для меня ответ на слово «когда» — это конкретные сроки в ближайшее время. Мне тоже очень хочется, я хочу и в этом вопросе понять ответ, — добавил он.

Это будет первая встреча российского и украинского президентов, которые пока общались только по телефону.

Москве и Киеву есть что обсудить помимо урегулирования ситуации на востоке Украины, пишет «Коммерсантъ». Между РФ и Украиной сейчас не только нет прямого авиасообщения, но также введены взаимные запреты на пролет самолетов над территориями двух государств. Одна из самых острых проблем — газовая. Вопрос транзита через Украину пока не решен, и, судя по недавнему телефонному разговору Владимира Путина и Владимира Зеленского, эта тема уже обсуждается на президентском уровне.