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США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
27.11.2019 06:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация президента США заморозила военную помощь Украине на $ 250 млн 25 июля — в день телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 26 ноября
При этом заморозка военной помощи обсуждалась в начале июля, а 18 июля заинтересованные ведомства получили уведомление о том, что Трамп принял решение на этот счет. 25 июля административно-бюджетное управление Белого дома выпустило документ о приостановке военной помощи.
В административно-бюджетном управлении в ответ на просьбу телеканала прокомментировать эту информацию заявили, что и впредь будут использовать свои полномочия, чтобы средства налогоплательщиков расходовались в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом.
В сентябре демократы в Палате представителей
Открытые слушания по импичменту Трампа начались 13 ноября. Перед Конгрессом, в частности, выступила сотрудница Пентагона Лора Купер, которая
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При этом заморозка военной помощи обсуждалась в начале июля, а 18 июля заинтересованные ведомства получили уведомление о том, что Трамп принял решение на этот счет.
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