Из-за угрозы в небе на 45 минут эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом

Источник материала: Tut.by

Территория Белого дома была закрыта, а Конгресс США эвакуирован из-за возможного нарушения воздушного пространства. Инцидент произошел утром 27 ноября, сообщает CNN .



Фото: The White House / Flickr

Как отметили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), вертолеты береговой охраны США были направлены для проведения расследования после того, как на экране радара заметили неопознанный объект, который приняли за несанкционированное воздушное судно.

Это привело к кратковременному закрытию территории Белого дома и здания Капитолия. Через 45 минут работа Конгресса возобновилась, а территория Белого дома была разблокирована.

В настоящее время анализируются три возможные причины инцидента: птицы, атмосферная аномалия или беспилотник.