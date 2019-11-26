Нацбанк Украины пожаловался на давление олигарха Коломойского с целью посеять хаос

Источник материала: Tut.by

«Публикация в украинских СМИ клеветнических материалов о действиях Нацбанка Украины (НБУ), проходящие под стенами регулятора митинги и попытки „титушек“ ворваться в его здание являются частью единой кампании, заказчиком которой является бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский», — с таким заявлением выступил 27 ноября центробанк Украины.

Игорь Коломойский. Фото: Reuters

Целью кампании НБУ назвал создание «управляемого информационного хаоса», следствием чего должны стать дискредитация регулятора и проводимых им реформ по очистке банковского сектора, смена руководства Нацбанка, а также уход от ответственности за вывод $ 5,5 млрд из ПриватБанка перед его национализацией и необходимости их возвращать.

«Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве. Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и т.д. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий», — говорится в заявлении Нацбанка.

По данным НБУ, причастность Коломойского подтверждают выход на проплаченные митинги работников подконтрольных ему предприятий, участие в информационной кампании принадлежащих ему СМИ, а также депутата Верховной рады Александра Дубинского. Последнего НБУ в своем заявлении называет «рупором олигарха».

В августе Коломойский в одном из интервью заявил, что «бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева, продолжающая контролировать центробанк из Лондона, совместно с экс-президентом Украины Петром Порошенко готовит в стране «контрреволюцию».

«Нацбанк по указанию Петра Алексеевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. Притом что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство… Гонтарева руководит этим из Лондона. Это делается для того, чтобы эффект взрыва был максимальным», — заявил тогда Коломойский.

В день публикации интервью Гонтарева, ранее заявлявшая об угрозах со стороны Коломойского, сообщила, что на нее в Англии был совершен наезд автомобиля.

«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале», — заявила Гонтарева изданию «Украинские новости», сообщив, что получила серьезные травмы.

ПриватБанк, ранее принадлежавший Коломойскому (его доля — 41,6%) и Геннадию Боголюбову (33,2%), был национализирован в декабре 2016 года за символическую сумму в одну гривну. После национализации власти Украины назвали ПриватБанк «финансовой пирамидой», в отношении его бывших владельцев позднее был подан иск по подозрению в незаконном выводе почти $ 2 млрд. С учетом издержек и процентов ПриватБанк собирается взыскать с экс-руководителей около $ 3 млрд.

В апреле 2019 года суд в Киеве постановил, что национализация ПриватБанка прошла с нарушениями законодательства. Впоследствии суд принял второе решение в пользу Коломойского, удовлетворив иск подконтрольной ему кипрской компании по процедуре национализации ПриватБанка.